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Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июле

Телеком 30.06.2021 12:44
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30.06.2021 12:44


Видеосервис Wink обеспечит отпуск киноманов в июле классными цифровыми премьерами — нашумевшие фильмы сразу после кинопроката, а также отличные сериалы. Об этом иА «Высота 102» сообщила пресс-служба «Ростелекома». Как всегда только в Wink новые переводы для ценителей творчества Гоблина (Дмитрия Пучкова).
«Иччи»(16+) — это новый якутский хорор. Фильмы с якутскими корнями (как например,«Пугало» и «Черный снег») в последнее время пользуются повышенным интересом и уже можно говорить о появлении национального кинотренда. По сюжету молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.
Долгожданный новый эксклюзивный авторский перевод и озвучка Гоблина — криминальный триллер «Гнев человеческий»(18+) Гая Ричи. Российский прокат фильма состоялся весной, но поклонники Гоблина, как всегда с нетерпением ждали правильного перевода, максимально соответствующего оригиналу по духу и слову, без цензуры любого рода и переводческих сглаживаний. Критики по-разному оценили фильм, но те зрители, которые любят классические (некоторые рецензенты даже писали про его ретростиль) боевики, крепко сбитые, то есть выдержанные в правильном стиле и ритме, получат настоящее удовольствие. Плюс Джейсон Стейтем в главной роли — Гай Ричи не снимал его около 15 лет, а также впервые в фильмах режиссера действие происходит в США. Напоминаем, что посмотреть «Гнев человеческий» в переводе Гоблина можно только в Wink и более нигде.
Следующий фильм, который переведет Гоблин для Wink, ожидается уже скоро. И это будет «Никто»(18+) — американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков.
После боевика обязательно нужно устроить семейный просмотр и лучший вариант для этого — приключенческий мультфильм от Disneyи Pixar«Душа» (6+). Он, кстати, стал победителем 93-й церемонии вручения премий Оскар сразу в двух номинациях — «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму». Последняя номинация не случайна: герой фильма — школьный учитель музыки, который любит джаз. Волей случая он оказывается на том свете, но новые друзья помогают ему найти путь в обычный мир, чтобы он смог реализовать свою мечту. В фильме крепко замешаны приключения, фэнтези, комедия, драма и музыка, которые вместе помогают искать ответы на вечные вопросы.
Кстати, в подписках Wink доступно много отличного контента от Disney — «Король Лев», все части «Истории игрушек», «Холодное сердце» и другие легендарные и совсем новые произведения знаменитой студии.
Цифровая премьера фильма «Сердце и как им пользоваться»(16+) запланирована на 8 июля (в кинопрокате с 17 июня). Сердечная приключенческая комедия замешивает несколько знакомых приемов — роуд-муви(герои едут к морю) или конфликт столицы и замкадья (успешный москвич и наивный провинциал), но приправляет это закулисьем очень популярного сегодня стендаперского движения. Дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов), вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok. «Сердце и как им пользоваться» смотрите в Wink с 8 июля. 
В середине июля состоится цифровая премьера неожиданного для отечественного военного кино фильма «Красный призрак» (16+, в прокате с 10 июня). Кинокритики даже сравнивают новый триллер со стилистикой фильмов Квентина Тарантино о второй мировой и там действительно много дерзких вольностей. Декабрь 1941 года — по обе стороны фронта рождается и распространяется легенда про непобедимого, неубиваемого, способного в одиночку справиться с оравой противников бойца Красной армии. Имени его никто не знает, но известен он становится как Красный призрак. В такой подаче история смотрится, как минимум, свежо. И актерский состав многообещающий — в главных ролях Юра Борисов, Алексей Шевченков и Владимир Гостюхин. «Красный призрак» будет доступен в Winkс 15 июля.
О том, как много интересного и даже чудесного в трезвой жизни — в новой российской комедии «Папа закодировался» (12+, в прокате с 17 июня), цифровая премьера которой в Winkзапланирована на 15 июля. Анатолий Снаров — начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске — в один прекрасный момент закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного — чтобы он раскодировался.
А в последние дни июля выйдет в цифровой прокат первая часть долгожданного комедийно-приключенческого киносериала «Бендер: Начало», каждый эпизод которого будет представлен в кинопрокате. Создатели сериала творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося (Арам Вардеванян) в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Отец передает сыну секреты мастерства — тонкой лести, изящного обмана, элегантного шантажа. В центре сюжета опасная авантюра — охота за царской реликвией с погонями и перестрелками, но и без романтики не обошлось. Первая часть «Бендера» будет доступна в Wink с 27 июля.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.


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