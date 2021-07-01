В Волгоградской области выросла плата за коммуналку





В Волгоградской области с сегодняшнего дня выросли тарифы ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие решения были приняты еще в конце прошлого года комитетом тарифного регулирования. Напомним, на 4,75%, или на 21 копейку за киловатт-час повысятся тарифы на электроэнергию для населения. Киловатт-часа будет обходиться в 4,72 рубля вместо 4,51 рубля.

Подорожает также тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для населения не превышает 3,8%. Накануне комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил новые расценки на газ для населения Волгоградской области - с 1 июля 2021 года они вырастут в пределах допустимого максимального индекса (от 2,52% до 3% в зависимости от направления использования). Наименьшее увеличение цены произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее — для отапливающих частные дома газовым котлом.