В Волгоградской области выросла плата за коммуналку

Общество 01.07.2021 08:32
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01.07.2021 08:32
В Волгоградской области с сегодняшнего дня выросли тарифы ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие решения были приняты еще в конце прошлого года комитетом тарифного регулирования. Напомним, на 4,75%, или на 21 копейку за киловатт-час повысятся тарифы на электроэнергию для населения. Киловатт-часа будет обходиться в 4,72 рубля вместо 4,51 рубля.
Подорожает также тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для населения не превышает 3,8%. Накануне комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил новые расценки на газ для населения Волгоградской области - с 1 июля 2021 года они вырастут в пределах допустимого максимального индекса (от 2,52% до 3% в зависимости от направления использования). Наименьшее увеличение цены произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее — для отапливающих частные дома газовым котлом.
Власти региона ранее заявляли, что стоимость ресурсов и коммунальных услуг в регионе с 1 июля 2021 года не превысит утвержденные на федеральном уровне значения. Даже с учетом изменения тарифы в Волгоградской области сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других регионах РФ, поясняли в администрации Волгоградской области. При этом здесь напомнили, что жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ в случае, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Ранее, напомним, с 1 января 2021 года в регионе на 4,75% был уменьшен тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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