Общество

В Волгоградской области выросла плата за коммуналку

Общество 01.07.2021 08:32
0
01.07.2021 08:32


В Волгоградской области с сегодняшнего дня выросли тарифы ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие решения были приняты еще в конце прошлого года комитетом тарифного регулирования. Напомним, на 4,75%, или на 21 копейку за киловатт-час повысятся тарифы на электроэнергию для населения. Киловатт-часа будет обходиться в  4,72 рубля вместо 4,51 рубля. 
Подорожает также тепловая энергия, горячая вода, холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для населения не превышает 3,8%.  Накануне  комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил новые расценки  на газ для населения Волгоградской области - с 1 июля 2021 года они вырастут  в пределах допустимого максимального индекса  (от 2,52% до 3% в зависимости от  направления использования). Наименьшее увеличение цены произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее — для отапливающих частные дома газовым котлом.
Власти региона ранее заявляли, что стоимость ресурсов и коммунальных услуг в регионе с 1 июля 2021 года не превысит утвержденные на федеральном уровне значения. Даже с учетом изменения тарифы в Волгоградской области сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других регионах РФ, поясняли  в администрации Волгоградской области.  При этом здесь напомнили, что жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ в  случае, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Ранее, напомним, с 1 января 2021 года в регионе на 4,75% был уменьшен тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
30.06.2021 19:48
Общество 30.06.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 18:00
Общество 30.06.2021 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 17:51
Общество 30.06.2021 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 17:28
Общество 30.06.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 17:13
Общество 30.06.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2021 16:16
Общество 30.06.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2021 16:14
Общество 30.06.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 14:23
Общество 30.06.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 10:45
Общество 30.06.2021 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2021 09:12
Общество 30.06.2021 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2021 09:11
Общество 30.06.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 17:58
Общество 29.06.2021 17:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.06.2021 15:02
Общество 29.06.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 09:17
Общество 29.06.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2021 09:09
Общество 29.06.2021 09:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Двойной удар: легковушка впечаталась в столб после столкновения с кроссовером в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до судаСмотреть фотографии
14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
10:59
Половина сотрудников ПривЖД привита первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекцииСмотреть фотографии
10:59
Погорел на щебенке: экс-депутата Волжской гордумы отправили в колонию за мошенничествоСмотреть фотографии
10:33
Переломы позвоночников и рваные раны: волгоградские медики спасают пострадавших в ДТП граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
09:12
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у водыСмотреть фотографии
09:11
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный ударСмотреть фотографии
08:25
На трассе Волгоград-Москва перевернулась «ГАЗель» с мигрантами: 13 пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
«Призрак» волгоградского тракторного завода выставили на торги за 422 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисовСмотреть фотографии
17:55
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 