Телеком 28.06.2021 11:52 Новости компаний
0
28.06.2021 11:52 Новости компаний
С начала июня более четырех тысяч абонентов в регионах ЮФО и СКФО воспользовались сервисом «Цифровой переезд» от «Ростелекома». Он обеспечивает переподключение текущего пакета услуг клиента при смене места жительства без посещения офиса компании. Всего же с начала года к нему обратились более 24 тысяч человек. Сервис предоставляется компанией бесплатно, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.
«Мы обновили сервис “Онлайн-переезд” и отразили это в названии — “Цифровой переезд”. Он стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи от абонентов. В цифровую эпоху наши клиенты не должны тратить свое драгоценное время на посещение офисов и центров обслуживания без острой необходимости», – отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Сервис «Цифровой переезд» помогает клиентам при смене адреса в пределах одного региона перенести с собой услуги от «Ростелекома» без расторжения договора. При этом номер телефона, бонусы, история покупок, интернет-оборудование, а также параметры настроек и обслуживания остаются прежними. Перенос услуг по новому адресу компания проводит в срок от одного до трех дней при наличии технической возможности. При этом расторгать или перезаключать договор абоненту не требуется, так как лицевой счет остается прежним. Специалисты «Ростелекома» даже готовы позаботиться об оборудовании и самостоятельно перевезти его на новое место. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оформить заявку на сайте или по телефону горячей линии.
«Недавно наша семья переехала в другой район города вместе с интернетом и интерактивным телевидением, воспользовавшись сервисом ''Цифровой переезд''. Я просто оставила заявку на сайте, после чего со мной связались специалисты компании и сделали все в кратчайшие сроки. Кстати, в связи с тем, что моя мама каждое лето проводит на даче, я посоветовала ей воспользоваться услугой “Длительная блокировка”. Если раньше приходилось платить за неиспользуемые месяцы, то в этом году она существенно экономит», — поделилась Екатерина Полякова, абонент «Ростелекома» из Астрахани.
Услуга «Длительная блокировка» особенно актуальна в летний сезон. Она позволяет приостановить использование сервисов «Ростелекома» на нужный абоненту срок, от одного дня до девяти месяцев, чтобы не платить за них во время своего отсутствия. В этот период у клиента сохраняется возможность посещать сайты некоторых платежных систем и личный кабинет.
Получить дополнительную информацию, проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку можно в личном кабинете, на сайте или по телефону 8 800 1000 800.
Реклама
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернет28.06.2021 16:55
Телеком 28.06.2021 16:55
Билайн в Волгоградской области ускорил мобильный интернет и нарастил сеть28.06.2021 15:28
Телеком 28.06.2021 15:28
Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС28.06.2021 10:43
Телеком 28.06.2021 10:43
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год25.06.2021 15:12
Телеком 25.06.2021 15:12
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли России25.06.2021 11:34
Телеком 25.06.2021 11:34
«Ростелеком» и инновационная российская ИТ-компания «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие24.06.2021 15:58
Телеком 24.06.2021 15:58
Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России22.06.2021 14:50
Телеком 22.06.2021 14:50
Пандемия усилила интерес волгоградцев к спорту и ЗОЖ22.06.2021 13:34
Телеком 22.06.2021 13:34
Сотовые вышки: реальная или надуманная опасность?22.06.2021 10:46
Телеком 22.06.2021 10:46
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры10.06.2021 13:48
Телеком 10.06.2021 13:48
Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в мае09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
Реклама