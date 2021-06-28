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Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на Юге

Телеком 28.06.2021 11:52 Новости компаний
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28.06.2021 11:52 Новости компаний


С начала июня более четырех тысяч абонентов в регионах ЮФО и СКФО воспользовались сервисом «Цифровой переезд» от «Ростелекома». Он обеспечивает переподключение текущего пакета услуг клиента при смене места жительства без посещения офиса компании.  Всего же с начала года к нему обратились более 24 тысяч человек. Сервис предоставляется компанией бесплатно, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании. 
«Мы обновили сервис “Онлайн-переезд” и отразили это в названии — “Цифровой переезд”. Он стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи от абонентов. В цифровую эпоху наши клиенты не должны тратить свое драгоценное время на посещение офисов и центров обслуживания без острой необходимости», – отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Сервис «Цифровой переезд» помогает клиентам при смене адреса в пределах одного региона перенести с собой услуги от «Ростелекома» без расторжения договора. При этом номер телефона, бонусы, история покупок, интернет-оборудование, а также параметры настроек и обслуживания остаются прежними. Перенос услуг по новому адресу компания проводит в срок от одного до трех дней при наличии технической возможности. При этом расторгать или перезаключать договор абоненту не требуется, так как лицевой счет остается прежним. Специалисты «Ростелекома» даже готовы позаботиться об оборудовании и самостоятельно перевезти его на новое место. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оформить заявку на сайте или по телефону горячей линии.
«Недавно наша семья переехала в другой район города вместе с интернетом и интерактивным телевидением, воспользовавшись сервисом ''Цифровой переезд''. Я просто оставила заявку на сайте, после чего со мной связались специалисты компании и сделали все в кратчайшие сроки. Кстати, в связи с тем, что моя мама каждое лето проводит на даче, я посоветовала ей воспользоваться услугой “Длительная блокировка”. Если раньше приходилось платить за неиспользуемые месяцы, то в этом году она существенно экономит», — поделилась Екатерина Полякова, абонент «Ростелекома» из Астрахани. 
Услуга «Длительная блокировка» особенно актуальна в летний сезон. Она позволяет приостановить использование сервисов «Ростелекома» на нужный абоненту срок, от одного дня до девяти месяцев, чтобы не платить за них во время своего отсутствия. В этот период у клиента сохраняется возможность посещать сайты некоторых платежных систем и личный кабинет.
Получить дополнительную информацию, проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку можно в личном кабинете, на сайте или по телефону 8 800 1000 800.

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