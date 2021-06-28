Телеком

Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС

Телеком 28.06.2021 10:43
0
28.06.2021 10:43


Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС.Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудования Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома».
Проект с РТРС предполагает установку 2012 БС за четыре года – не менее чем по 500 объектов ежегодно. Tele2 завершила программу 2021 года досрочно, при этом на строительство 500 базовых станций ушло всего три месяца. Оборудование оператора предназначено для работы в стандартах связи 4G/2G. Жители малых удаленных поселений получили доступ к современным цифровым сервисам – информационным ресурсам, порталам госуслуг, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам.
Точки, где отсутствовала сеть других операторов, сосредоточены в Алтайском крае, Вологодской, Волгоградской и Самарской областях, Республике Бурятии. Проект также охватил местности, где Tele2 стала новым оператором связи, что способствует повышению доступности связи для клиентов.
Установленны ебазовые станции задействуют диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц – это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра. «Ростелеком» обеспечил строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь высокоскоростной передачи данных и увеличивает охват поселений оптической инфраструктурой.
При развертывании инфраструктуры LTETele2 и «Ростелеком» подключили к сети в том числе социально значимые объекты (СЗО) – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части. Проект ориентирован не только на подключение к сети пунктов без базовых услуг связи. Программа также направлена на расширение покрытия и появление в локациях новых операторов, что способствует развитию конкуренции и улучшению качества клиентского сервиса.
Алексей Телков, заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиямTele2:
«Городским жителям сложно представить, что на карте страны остались населенные пункты, где базовых услуг связи по-прежнему нет. Мы видим свою миссию и социальную ответственность в том, чтобы привести цифровой образ жизни в такие места. Проект с РТРС и «Ростелекомом» позволяет нам прицельно работать над развитием высокотехнологичных услуг в удаленных поселениях. Мы завершили первый этап программы раньше обозначенного срока: благодаря ускоренным темпам техразвития связь появилась в населенных пунктах без какого-либо покрытия. Теперь сотни тысяч жителей могут смотреть кино онлайн, пользоваться образовательными ресурсами и порталом госуслуг, общаться в соцсетях и быть в гуще событий несмотря на физическую удаленность от городов».
Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети:
«Технологический комплекс РТРС создал основу для развития широкого спектра услуг связи. Телесеть из более чем пяти тысяч объектов вещания может не только транслировать 20 цифровых телеканалов, но и расширить охват мобильной связи, интернета и радио. Наше сотрудничество с Tele2 и «Ростелекомом» помогает повысить качество жизни на селе и создает предпосылки для роста медиапотребления».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
28.06.2021 16:55
Телеком 28.06.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 15:28
Телеком 28.06.2021 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 11:52
Телеком 28.06.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 15:12
Телеком 25.06.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 11:34
Телеком 25.06.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2021 15:58
Телеком 24.06.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 14:50
Телеком 22.06.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 13:34
Телеком 22.06.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 10:46
Телеком 22.06.2021 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 13:48
Телеком 10.06.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 