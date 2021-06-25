









Толпы желающих привиться от COVID-19 нахлынули сегодня в торговые центры Волгограда, где открыты пункты для вакцинации. Съемочная группа «Высоты 102» посетила четыре торговых центра города в Центральном, Ворошиловском и Советском районах - почти везде журналисты застали очереди по 20-25 человек, многим из которых пришлось провести не меньше часа в ожидании заветного укола.





Утомленные ожиданием хмурые волгоградцы оказались не сильно разговорчивыми: многие планировали уколоться «по-быстренькому», однако их мечтам не суждено было сбыться. Корреспонденту с трудом удалось разговорить лишь нескольких горожан. Так, сотрудница Ворошиловского торгового центра, пожелав остаться анонимной, пожаловалась, что уже второй день не успевает пройти ревакцинацию - некогда стоять в очереди. Желающие привиться с особой внимательностью выбирают вакцину. «Я пришел в прививочный центр, чтобы узнать какой вакциной прививают. Если КовиВак здесь есть, то привьюсь, если нет, то буду ждать. Я много читал про вакцины, и выбрал именно ее», - пояснил один из ожидающих своей очереди волгоградцев.

Резкий наплыв желающих сделать прививку зарегистрировали и в областном комитете здравоохранения. По данным ведомства, в Волгоградской области за сутки защиту от COVID-19 получили уже более 11 тысяч человек. Это почти в два раза превышает среднесуточный показатель за последний месяц, подчеркивается в официальном сообщении облздрава.

Напомним, 24 июня на заседании оперативного штаба Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова было принято решение об обязательной 100%-ной вакцинации работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. Глава региона поручил волгоградскому управлению Роспотребнадзора разработать меры по внедрению обязательной вакцинации работников сферы услуг. Губернатор призвал жителей области ответственно относиться к своему здоровью и подчеркнул, что «только вакцинирование способно остановить пандемию коронавирусной инфекции».