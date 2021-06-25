Телеком

«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год

Телеком 25.06.2021 15:12
0
25.06.2021 15:12


«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Совет РСПП по нефинансовой отчетности высоко оценил отчет, отметив приверженность компании принципам ответственной деловой практики, прозрачности и открытости, а также последовательность в развитии процесса отчетности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, отчет «Ростелекома» за 2020 год содержит значимую информацию в области экономической свободы и ответственности, бизнес-партнерства, прав человека, сохранения окружающей среды, развития местного сообщества и отражает ответственную деловую практику компании, стратегию, подходы к управлению, которые представлены в контексте устойчивого развития. Так, особое внимание уделено фак¬торам ESG1  в деятельно¬сти компании. Эти принципы внедряются в закупочную деятельность, а также продвигаются среди клиентов компании. 
Результаты деятельности «Ростелекома» в 2020 году показали, что компания сохраняет приверженность устойчивому развитию и выполняет свои обещания. В будущем компания будет и дальше фокусироваться на долгосрочной устойчивой деятельности.
«Ростелеком» лидирует в ESG-индексах РСПП в области устойчивого развития по итогам 2020 года. Компания стала лидером в индексах «Ответственность и открытость» (группа «А») и «Вектор устойчивого развития». В мае 2021 года «Ростелеком» победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2020» и получил премию в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».
С полным текстом социального отчета 2020 года и свидетельством РСПП об общественном заверении можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».
1 ESG (Environmental, Social, Governance) — комплекс аспектов деятельности компании, выходящих за рамки традиционного финансового анализа и включающий экологические и социальные аспекты, а также качество управления.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
25.06.2021 11:34
Телеком 25.06.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2021 15:58
Телеком 24.06.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 14:50
Телеком 22.06.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 13:34
Телеком 22.06.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 10:46
Телеком 22.06.2021 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 13:48
Телеком 10.06.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2021 15:45
Телеком 07.06.2021 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2021 14:26
Телеком 07.06.2021 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.06.2021 10:53
Телеком 04.06.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.06.2021 11:07
Телеком 03.06.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:28
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огородеСмотреть фотографии
17:22
Михаил Белов: «Волгоградцы оценивают инфляцию выше, чем есть на самом деле»Смотреть фотографии
16:25
Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 годСмотреть фотографии
15:05
Олег Савченко — о нацпроектах: «В Волгоградской области сделан качественный шаг вперед»Смотреть фотографии
14:53
Волгоградского коммерсанта отправили в колонию за хищение 46 млн рублей на стройке детсадаСмотреть фотографии
14:27
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:08
Депутата Волгоградской облдумы «застукали» в прививочном центреСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Борец с коррупцией возглавил районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Коронавирусная статистика ухудшилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Новый главный пристав Волгоградской области официально вступила в должностьСмотреть фотографии
12:06
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
На национальном киберполигоне прошли масштабные учения для энергетической отрасли РоссииСмотреть фотографии
11:27
В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяинаСмотреть фотографии
10:31
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
Партию неучтенной обуви изъяли из магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Проект «Котельниково - Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021»Смотреть фотографии
09:07
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от МосквыСмотреть фотографии
08:08
Последняя надежда: под Волгоградом вдова попросила Путина разобраться с захватом земельСмотреть фотографии
19:49
Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкойСмотреть фотографии
17:54
«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсахСмотреть фотографии
17:13
Цели достигнуты: контртеррористические учения завершились в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде родился ЛюциферСмотреть фотографии
16:20
Экс-председателя Дзержинского суда Волгограда от колонии спас ребенокСмотреть фотографии
15:50
Суд в Ростове-на-Дону приступает к рассмотрению дела волгоградского генерала Михаила МузраеваСмотреть фотографии
14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
13:38
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 