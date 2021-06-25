Телеком 25.06.2021 15:12
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25.06.2021 15:12
«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Совет РСПП по нефинансовой отчетности высоко оценил отчет, отметив приверженность компании принципам ответственной деловой практики, прозрачности и открытости, а также последовательность в развитии процесса отчетности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, отчет «Ростелекома» за 2020 год содержит значимую информацию в области экономической свободы и ответственности, бизнес-партнерства, прав человека, сохранения окружающей среды, развития местного сообщества и отражает ответственную деловую практику компании, стратегию, подходы к управлению, которые представлены в контексте устойчивого развития. Так, особое внимание уделено фак¬торам ESG1 в деятельно¬сти компании. Эти принципы внедряются в закупочную деятельность, а также продвигаются среди клиентов компании.
Результаты деятельности «Ростелекома» в 2020 году показали, что компания сохраняет приверженность устойчивому развитию и выполняет свои обещания. В будущем компания будет и дальше фокусироваться на долгосрочной устойчивой деятельности.
«Ростелеком» лидирует в ESG-индексах РСПП в области устойчивого развития по итогам 2020 года. Компания стала лидером в индексах «Ответственность и открытость» (группа «А») и «Вектор устойчивого развития». В мае 2021 года «Ростелеком» победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2020» и получил премию в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».
С полным текстом социального отчета 2020 года и свидетельством РСПП об общественном заверении можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».
1 ESG (Environmental, Social, Governance) — комплекс аспектов деятельности компании, выходящих за рамки традиционного финансового анализа и включающий экологические и социальные аспекты, а также качество управления.
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