



Организована проверка по факту сообщений о наличии жалоб на боли в глазах у ряда несовершеннолетних в детском лагере "Босоногий гарнизон" в Калачевском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство проводит проверку в связи с публикациями в СМИ. Кроме того, накануне обращение аналогичного содержания поступило в прокуратуру Калаческого района от родителей подростков.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила Черединина.