Происшествия 24.06.2021 13:38
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24.06.2021 13:38
Организована проверка по факту сообщений о наличии жалоб на боли в глазах у ряда несовершеннолетних в детском лагере "Босоногий гарнизон" в Калачевском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство проводит проверку в связи с публикациями в СМИ. Кроме того, накануне обращение аналогичного содержания поступило в прокуратуру Калаческого района от родителей подростков.
"По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила Черединина.
Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, пятеро 13-летних детей из одного отряда в ночь с 22 на 23 июня обратились за медпомощью с жалобами на дискомфорт в глазах. С их слов, накануне при подготовке к вечернему мероприятию, они пользовались аэрозолями от комаров и мошек. Врач провел первичный осмотр, была оказана первая медицинская помощь. Всю ночь ребята находились под наблюдением медперсонала.
Врач-офтальмолог, прибывший накануне утром из районной больницы, осмотрел 11 детей, в том числе тех, кто также почувствовал дискомфорт в глазах. Самочувствие ребят на момент осмотра было удовлетворительным, у одного ребенка зафиксировано раздражение сетчатки глаз. Для снятия симптомов назначены специализированные капли.
Шесть ребят родители забрали для проведения дальнейшего комплексного обследования. Пятерых из них доставили в городскую больницу № 1, где их осмотрели, определили, что им не требуются стационарные условия, назначили лечение и отправили домой
В настоящий момент организована межведомственная проверка. Изъят прибор для кварцевания и спреи-аэрозоли с целью определить, что могло спровоцировать такую реакцию у детей.
Отметим, что лагерь "Босоногий гарнизон" является частной организацией.
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