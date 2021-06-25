Почему жители Волгоградской области не доверяют официальному уровню инфляции в регионе, так ли все плохо с ценами, как мы считаем, какую стратегию распоряжения своими финансами лучше выбрать гражданам и каких сюрпризов в сфере кредитно-денежной политики стоит ожидать – об этом в интервью ИА "Высота 102" с Михаилом Беловым, управляющим отделением Банка России по Волгоградской области.





- Михаил Маркович, зачем нужно измерять инфляцию? Почему этому показателю уделяется столько внимания?





- Инфляция показывает, на сколько в среднем поменялись цены за определенный период времени. Если инфляция низкая, значит и спрос низкий, экономика замедляется и нужны меры по ее стимулированию. Если же инфляция высокая, то экономика перегрета и возможностей расширения предложения для удовлетворения предъявляемого спроса не хватает, соответственно необходимы меры по охлаждению избыточного спроса. То есть инфляция как термометр – показывает состояние экономики.

Низкая стабильная инфляция выгодна всем. Она позволяет экономике расти. Люди не боятся, что их сбережения обесценятся. Они могут строить долгосрочные планы, копить, не опасаясь потерять средства в будущем. Долгосрочные сбережения, в свою очередь, являются источником финансирования инвестиций. В условиях ценовой стабильности банки готовы предоставлять ресурсы заемщикам на длительные сроки по сравнительно низким ставкам. Бизнес тоже берет доступные ему кредиты на долгий срок, вкладывает в развитие и получает отдачу от инвестиций. Поэтому цель Банка России – поддерживать в целом по стране стабильно низкую, и подчеркиваю, предсказуемую инфляцию на уровне вблизи 4% в год постоянно. Это способствует сохранению сбережений граждан, создаёт понятные условия для ведения бизнеса и, как следствие, способствует росту экономики и повышению благосостояния граждан.









- Что влияет на инфляцию? Можно ли административными методами снизить инфляцию?





- Инфляция – это повышение общего уровня цен в экономике. На цены отдельных товаров и услуг, которые учитываются при расчете инфляции, влияют спрос и предложение. Каждый производитель хочет продать свой товар дороже, и каждый покупатель хочет купить его дешевле. Если спрос высокий, а конкуренция низкая, то у производителя нет стимулов держать цену – не купит один покупатель, купит другой. Если же спрос начинает снижаться, например, вследствие роста конкуренции, когда большое количество производителей выпускают похожие товары, то есть у покупателя появляется выбор, у кого ему купить товар или услугу, то производитель, чтобы привлечь больше покупателей, будет удерживать или даже снижать цену. Помимо спроса и уровня конкуренции, большое влияние на цену товара или услуги оказывают также издержки производителей. У каждого товара или услуги есть своя себестоимость, и ни один производитель не будет продавать товар дешевле затрат на его производство, скорее он совсем перестанет его производить. Конечно, административными методами можно повлиять на цены на отдельные товары или услуги. Мы это наблюдали на примере цен на сахар и подсолнечное масло. Но такие меры подходят только для стабилизации ситуации в краткосрочном периоде. Если ввести ограничение на рост цен на отдельные товары и услуги на постоянной основе или на длительный срок, то это будет снижать стимулы действующих производителей увеличивать производство, а возможно и вообще производить товар (оказывать услугу), если одновременно с введением ограничения на увеличение отпускной цены на товары (услуги) предприятия, его собственные издержки будут расти. Также у новых производителей не будет желания заходить на рынок, на котором возможно в перспективе они не смогут покрыть свои издержки. Все это отрицательно скажется на уровне конкуренции и может в итоге привести к дефициту товаров и услуг.





- Какая инфляция в нашем регионе? Есть какие-то тенденции, отличающие нас от всей страны?





- В мае годовая инфляция в Волгоградской области составила 5,5% и была ниже, чем в целом по России (6%) и ЮФО (6,3%). Традиционно инфляция в Волгоградской области складывается вблизи общероссийского уровня. Вместе с тем региональные особенности, влияющие на инфляцию в Волгоградской области, всё же есть.

В потребительской корзине Волгоградской области, по которой Росстат рассчитывает инфляцию, 42% компонентов приходится на продовольственные товары (например, мясная, молочная, плодоовощная продукция, хлеб, яйца и т.п.). Это больше, чем в среднем по России (38,2%). Поэтому динамика цен на продовольственном рынке вносит более заметный вклад в региональную инфляцию. Однако с этой точки зрения у Волгоградской области есть выгодное преимущество – у нас в регионе хорошо развито сельское хозяйство. Особенно, растениеводство. Наш регион – в лидерах по урожаю зерновых культур, а также овощей. В последние годы здесь активно развивается тепличное хозяйство. Площадь теплиц в регионе за шесть лет выросла в 2,5 раза. В области завершается строительство крупнейшего на Юге России тепличного комплекса по выращиванию рассады для промышленного производства овощей, который, как ожидается, уже в этом году выйдет на полную производственную мощность. Всё это позволяет нашему региону обеспечивать себя зерном и многими овощами, что оказывает сдерживающее влияние на динамику продовольственных цен и как следствие – на общую инфляцию в регионе. Вот, один пример. В этом году инфляция во многих регионах, как и в целом по России, ускорялась из-за внешних факторов, связанных с ростом цен на продовольствие на мировых рынках, в частности, на зерно. Как мы знаем, зерно является основой кормов сельскохозяйственных животных и птиц, поэтому его удорожание ведёт к росту издержек сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, к росту цен на мясо, молоко, яйца. Поэтому во многих регионах в этом году действительно отмечалось ускорение роста цен на перечисленные товары. Волгоградская область не стала исключением. Однако, благодаря высокой самообеспеченности региона зерном и хорошему урожаю прошлого года, влияние этого фактора было не таким сильным, как во многих других регионах.





- По данным статистики, официальная инфляция уже не первый год остается невысокой, но цены продолжают расти. Многих очень, мягко говоря, раздражает несоответствие официальной статистики тому росту цен, который мы наблюдаем в тех же магазинах. Отсюда – недоверие населения к официальной статистике. Почему она далека от реальной жизни?





- Инфляцию рассчитывает Росстат по очень широкой группе (корзине) товаров и услуг, в которую входит более 550 наименований. При этом у каждого из нас своя

потребительская корзина, в которую, скорее всего, входит гораздо меньше товаров и услуг. Поэтому мы замечаем изменение цен именно на эту узкую группу товаров и услуг, которые потребляем чаще всего. То есть если цены на потребляемые нами товары и услуги заметно растут, мы делаем вывод, что инфляция заметно растёт. При этом цены на другие позиции из потребительской корзины могут оставаться на прежнем уровне или даже снижаться, но мы этого не заметим, так как ими не пользуемся. Например, в Волгоградской области в мае, по данным Волгоградстата, в годовом выражении заметно снизились цены на лимоны (на 38,2%), репчатый лук (на 20,5%), медицинский безртутный термометр (на 14,5%), USB флеш-накопитель (на 12,6%), занятия на курсах профессионального обучения (академический час подешевел на 11,6%), электроутюг (на 9,7%), а также проезд в поезде и авиаперелёт (на 9-11%). И так можно ещё перечислять. Поэтому, например, если человек не очень любит лук и лимоны, а также не покупал в мае этого и прошлого года утюг и, скажем, термометр или флешку, то он не увидит заметного сокращения цен за год на указанные товары. При этом они входят в потребительскую корзину и влияют на показатель инфляции, который в итоге получается не таким большим, как могут ощущать некоторые из нас. Также отмечу, что ситуация, когда население оценивает (или ощущает) инфляцию выше, чем рассчитывают органы статистики, характерна для большинства стран, а не только для России.





- Меняется ли потребительская корзина, по которой органы статистики рассчитывают инфляцию? Если да, то что влияет на формирование её состава?





- Потребительская корзина, по которой Росстат рассчитывает инфляцию, ежегодно пересматривается чтобы отражать текущую структуру потребления населения России. В частности, потребительская корзина на 2021 год включает 556 позиций, по сравнению с прошлым годом добавлено 50 позиций. Например, товары, востребованные в пандемию: отдельные противовирусные препараты, дезинфицирующие средства для поверхностей, антисептики для рук, санитарно-гигиенические маски. При этом 7 позиций, наоборот, из корзины выбыли (например, кнопочный телефонный аппарат сотовой связи, ртутный медицинский термометр, мужской меховой головной убор). Потребительские корзины различных регионов имеют схожий состав, но доли компонентов в корзине различаются, что позволяет учитывать при расчете инфляции по отдельным регионам местную специфику потребления. Товары в корзину отбираются Росстатом на основании результатов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за два последних года.





- Какой можно ожидать инфляцию в ближайшем будущем?





- С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.





- Какую стратегию финансового поведения должны выбирать граждане, чтобы не понести потери? При низкой инфляции брать кредиты или покупать товары?





- При выборе любой стратегии нужно адекватно оценивать все риски. При стабильно низкой инфляции можно уверенно планировать свои крупные покупки, в том числе и за счет кредитов, а также делать сбережения. Если инфляция повышенная, лучше с крупными покупками не спешить, дождаться когда она стабилизируется на оптимальном уровне. В нашей стране это вблизи 4% в год.

Вообще я рекомендую постоянно повышать свой уровень финансовой грамотности, ведь мир финансов очень быстро развивается. Есть очень интересный портал по финансовой грамотности fincult.info, кстати, специально созданный Банком России. Здесь собрано большое количество материалов, в которых простым и доступным языком рассказывают о сложных понятиях и инструментах рынка. Например, есть кредитный калькулятор, который позволяет легко и быстро рассчитать график платежей, оценив свои возможности погасить долг, а также калькулятор личной инфляции.





- Почему Банк России начал повышать ключевую ставку, если экономика только начала восстанавливаться? Не будет ли это препятствовать её восстановлению? Может быть надо было ещё повременить с повышением ставки?





- В прошлом году Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума – 4,25% годовых. Больше полугода денежно-кредитная политика была мягкой. Это сыграло важную роль в поддержке экономики в период пандемии.

Сейчас экономика восстанавливается быстрее, чем можно было бы предположить, скажем, несколько месяцев назад. Спрос растёт, причём в отдельных отраслях - более быстрыми темпами по сравнению с возможностями наращивания выпуска. К тому же растут цены на мировых товарных рынках (это касается, например, зерна, металлов и т.д.). Всё это приводит к ускорению инфляции и росту инфляционных ожиданий. Уже сейчас инфляция складывается выше прогноза Банка России. Если ничего не предпринимать, то высок риск более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость повышения ключевой ставки.

В то же время денежно-кредитные условия всё ещё остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции. Поэтому кредитование продолжает расти. Причём темпами, близкими к максимумам последних лет. При этом наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.



