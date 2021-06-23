Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под Волгоградом





Тела 74-летнего пенсионера, его супруги, дочери и совершеннолетнего внука обнаружены сегодня в частном доме в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, вероятной причиной гибели стало отравление парами сероводорода.

По предварительным данным, пенсионер спустился в помещение насосной, чтобы провести очистку водяной скважины. Мужчине стало плохо, он потерял сознание. Лежавшего без чувств мужа увидела пожилая супруга, которая бросилась ему на помощь и также потеряла сознание. Дочь пенсионеров со своим 27-летним сыном решили помочь родителям, однако после спуска в насосную они тоже упали замертво.

На месте происшествия работают следователи территориального подразделения Следственного комитета РФ и следователи-криминалисты областного управления ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.