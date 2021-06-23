Здравоохранение 23.06.2021 19:29
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23.06.2021 19:29
Почти половина россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, одобрили введение обязательной вакцинации от коронавируса работников определенных сфер. В настоящее время такая иммунизация введена в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких регионах России. В Волгоградской области подобные меры не приняты, но в начале недели губернатор Андрей Бочаров поручил оперштабу разработать предложения по ускорению темпов вакцинации. Съемочная группа «Высоты 102» выяснила мнение жителей Волгограда об обязательных прививках. Что думают горожане - в опросе информагентства.
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