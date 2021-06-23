Экономика

Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery

Экономика 23.06.2021 11:48 Новости компаний
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23.06.2021 11:48 Новости компаний


Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppGallery – третьем в мире по популярности магазине приложений для смартфонов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. 
Публикация в Huawei AppGallery дает возможность владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR устанавливать все обновления приложения банка «Открытие» для МСБ. С 2019 года на новых моделях смартфонов этих марок не предусмотрено использование магазина Google Play.
Пользователи получили доступ ко всем функциям приложения, среди которых управление счетами организации в рублях и валюте, расчеты и конвертация валют, бизнес-карты, финансовая аналитика, оформление кредитов и депозитов и многие другие.
По расчетам банка «Открытие», смартфонами HUAWEI и HONOR пользуются около 10% клиентов.
AppGallery – официальный магазин приложений компании Huawei, доступный на устройствах HUAWEI и HONOR. AppGallery работает более чем в 170 странах, насчитывает 700 миллионов пользователей по всему миру и 490 миллионов активных пользователей ежемесячно.
С момента запуска в 2018 году к платформе присоединились 1,8 миллиона разработчиков и были интегрированы 96 000 приложений. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.

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