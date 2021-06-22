Пандемия усилила интерес волгоградцев к спорту и ЗОЖ

Телеком 22.06.2021 13:34
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22.06.2021 13:34
Аналитики МТС Банка изучили, как популяризация здорового образа жизни, пандемия и ограничительные меры 2020 года повлияли на расходы жителей Волгоградской области на спортивные товары и услуги, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Анализ собственных данных показал, что в мае 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на услуги спортивных клубов увеличился в 2,8 раза, а в магазинах спорттоваров количество платежей выросло в 2,6 раза.
В последние годы в России активно пропагандируется здоровый образ жизни. С наступлением тепла традиционно открывается летний спортивный сезон среди спортсменов и любителей,проходят забеги и веломарафоны.Спорт и ЗОЖ становятся все более популярными и в корпоративной культуре – многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, устраивают соревнования для клиентов и сотрудников.
Резкому росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы.Сейчас жители области активно пошли в спортзалы,несмотря на то, что лето –традиционная пора затишья в фитнес-клубах.Как итог, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия.
Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали фитнес-клубы – здесь количество транзакций увеличилось в 2,8 раза. На втором месте – магазины спорттоваров,где прирост составил 2,6 раза,после идут билеты на спортивные мероприятия,(+94%).
Средние чеки на билеты на спортивные мероприятия выросли на 12%, на услуги фитнес-клубов и спорттовары подешевели на 24% и 20%соответственно.
Самые спортивные – мужчины среднего возраста
Делают покупки в магазинах спорттоваров преимущественно мужчины –на них приходится 69% от общего числа транзакций, они также предпочитают и спортивные мероприятия – 67%. А вот усугами фитнес-клубов женщины пользуются даже чаще сильного пола– 56% и 44% платежей соответственно.
Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают волгоградцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако, количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в мае 2019 и 2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.Данные за май 2020 года не брались в расчёт в связи с закрытием фитнес-клубов, запретом на проведение массовых мероприятий и ограничением деятельности торговых розничных точек.
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