На озере в Волгоградской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Происшествия 22.06.2021 10:00
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22.06.2021 10:00
17-летняя девушка пропала в Михайловке во время купания на озере Ольховое. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней организована проверка. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. С привлечением водолазов обследуется дно озера, в котором девушка могла утонуть.
Заявление о пропаже 17-летней жительницы Волгоградской области поступило в правоохранительные органы 21 июня. По предварительным данным, в этот день девушка в компании друзей отправилась отдыхать на берег озера Ольховое. Во время купания в водоеме она сообщила приятелям, что устала и поплыла в сторону берега. Больше ее никто не видел. Личные вещи девушки обнаружены на пляже.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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