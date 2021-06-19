Политика

Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в Госдуму

Политика 19.06.2021 18:14
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19.06.2021 18:14


Списки кандидатов от партии «Единая Россия» по Волгоградской области на выборы в Государственную Думу утверждены на ХХ партийном съезде в Москве. Региональную группу общефедерального списка возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию съезда.
Список выглядит следующим образом:
1. Андрей Бочаров;
2. Евгений Москвичев, депутат Государственной Думы;
3. Виталий Лихачев, глава Волгограда;
4. Николай Николаев, депутат Государственной Думы;
5. Зоя Ломакина, председатель Волгоградского реготделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества;
6. Михаил Струк, депутат Волгоградской облдумы;
7. Владимир Шкарин, депутат Волгоградской облдумы, ректор ВолгГМУ.
По Волгоградскому избирательному округу №81 выдвинут депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков, по Красноармейскому округу №82 – первый заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. По Михайловскому округу №83 баллотируется действующий парламентарий Владимир Плотников, по Волжскому округу №84 – депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко.
«С учетом представленных лидеров [списка], можно сказать, что у «Единой России» в нашем регионе шансы на успех хорошие. Жители Волгоградской области губернатору доверяют, видят сделанное, и это также капитал «Единой России» на предстоящих выборах», – прокомментировал член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.
Списки кандидатов Волгоградской области, как и других регионов, утверждены тайным голосованием участников съезда на пленарном заседании в Москве. Оно открылось выступлением президента РФ Владимира Путина. Он обратился к участникам съезда и акцентировал внимание на необходимости развития и обновления «Единой России». Владимир Путин также обозначил ключевые задачи в работе власти и подчеркнул, что необходимо сфокусировать усилия на демографической сфере.
На XX съезде Волгоградскую область представили губернатор Андрей Бочаров, сенатор РФ Сергей Горняков, руководитель регисполкома Александр Чечуров, член Генсовета партии Алексей Волоцков и делегаты, избранные на региональной конференции. «Традиционно в съезде от нашего региона принимают участие делегаты – представители самых разных профессий и партийного статуса – это и секретари первичек, местных отделений, активисты «Единой России». В этом году к нам присоединились волонтеры и медики. Мы слышим мнения разных людей, представителей социально значимых сфер деятельности и получаем их поддержку. Это очень важно», – отметил секретарь реготделения Сергей Горняков.
Как подчеркнули в региональном отделении «ЕР», съезд проводился с соблюдением всех антиковидных требований, все участники прошли несколько этапов тестирования.

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