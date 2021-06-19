Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в Госдуму

Политика 19.06.2021 18:14
0
19.06.2021 18:14
Списки кандидатов от партии «Единая Россия» по Волгоградской области на выборы в Государственную Думу утверждены на ХХ партийном съезде в Москве. Региональную группу общефедерального списка возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию съезда.
Список выглядит следующим образом:
1. Андрей Бочаров;
2. Евгений Москвичев, депутат Государственной Думы;
3. Виталий Лихачев, глава Волгограда;
4. Николай Николаев, депутат Государственной Думы;
5. Зоя Ломакина, председатель Волгоградского реготделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества;
6. Михаил Струк, депутат Волгоградской облдумы;
7. Владимир Шкарин, депутат Волгоградской облдумы, ректор ВолгГМУ.
По Волгоградскому избирательному округу №81 выдвинут депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков, по Красноармейскому округу №82 – первый заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. По Михайловскому округу №83 баллотируется действующий парламентарий Владимир Плотников, по Волжскому округу №84 – депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко.
«С учетом представленных лидеров [списка], можно сказать, что у «Единой России» в нашем регионе шансы на успех хорошие. Жители Волгоградской области губернатору доверяют, видят сделанное, и это также капитал «Единой России» на предстоящих выборах», – прокомментировал член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.
Списки кандидатов Волгоградской области, как и других регионов, утверждены тайным голосованием участников съезда на пленарном заседании в Москве. Оно открылось выступлением президента РФ Владимира Путина. Он обратился к участникам съезда и акцентировал внимание на необходимости развития и обновления «Единой России». Владимир Путин также обозначил ключевые задачи в работе власти и подчеркнул, что необходимо сфокусировать усилия на демографической сфере.
На XX съезде Волгоградскую область представили губернатор Андрей Бочаров, сенатор РФ Сергей Горняков, руководитель регисполкома Александр Чечуров, член Генсовета партии Алексей Волоцков и делегаты, избранные на региональной конференции. «Традиционно в съезде от нашего региона принимают участие делегаты – представители самых разных профессий и партийного статуса – это и секретари первичек, местных отделений, активисты «Единой России». В этом году к нам присоединились волонтеры и медики. Мы слышим мнения разных людей, представителей социально значимых сфер деятельности и получаем их поддержку. Это очень важно», – отметил секретарь реготделения Сергей Горняков.
Как подчеркнули в региональном отделении «ЕР», съезд проводился с соблюдением всех антиковидных требований, все участники прошли несколько этапов тестирования.
Реклама
Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия09.06.2021 17:04
Политика 09.06.2021 17:04
Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в Москву08.06.2021 15:18
Политика 08.06.2021 15:18
Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской области31.05.2021 17:13
Политика 31.05.2021 17:13
Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округе31.05.2021 16:25
Политика 31.05.2021 16:25
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз30.05.2021 14:59
Политика 30.05.2021 14:59
Где голос, Зин: волгоградские единороссы озабочены «зависшими» избирателями29.05.2021 17:13
Политика 29.05.2021 17:13
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймериз26.05.2021 19:49
Политика 26.05.2021 19:49
Выборы сельского главы в Волгоградской области выиграл сторонник «Единой России»24.05.2021 12:38
Политика 24.05.2021 12:38
В процедуре праймериз в Волгоградской области не нашли нарушений по жалобе Гусевой22.05.2021 17:31
Политика 22.05.2021 17:31
Мэр Волгограда и депутат Госдумы провели «рокировку» на праймериз «Единой России»12.05.2021 20:08
Политика 12.05.2021 20:08
И нет нам покоя: Волгоградская облдума возвращается к вопросу референдума по времени26.04.2021 20:11
Политика 26.04.2021 20:11
«С меня слетели розовые очки»: интервью экс-сотрудницы штаба Навального21.04.2021 16:35
Политика 21.04.2021 16:35
Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймериз19.04.2021 17:25
Политика 19.04.2021 17:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области поменял свои планы по участию в праймериз15.04.2021 17:39
Политика 15.04.2021 17:39
Глава Волгограда нацелился на Госдуму15.04.2021 16:45
Политика 15.04.2021 16:45
Реклама