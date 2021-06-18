Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской области











Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям возбудило дело об административном правонарушении из-за разлива канализационных стоков в поселке Пригородный Фроловского района. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ пришел местным жителям, которые пожаловались в ведомство на усугубляющуюся с каждым днем проблему.





По словам фроловчан, с начала мая из канализационного колодца, расположенного неподалеку от одного из промышленных предприятий Фролово, «забила» черная зловонная речка. Фекальный ручей течет в сторону частных домов, и жители вынуждены дышать смрадом, исходящим от него за много метров. «Эта речка, которая скоро превратится в озеро, уже почти два месяца отравляет окружающую среду. Стоки впитываются в почву и разносятся грунтовыми водами, и неизвестно еще, какие вещества в этой воде», — рассказали информагентству фроловчане. Они всерьез опасаются, что административное расследование и поиск виновных в разливе фекалий затянется, а тем временем черная зловонная речка продолжит губить природу.





Через поселок протекают ерики, которые впадают в реку Арчеду — местные жители полагают, что стоки через почву и грунтовые воды загрязняют и ее. Между тем, водоем уже пережил локальную экологическую катастрофу в феврале этого года: вода странно покраснела, погибло почти 4 тысячи особей плотвы. Прокурорская проверка показала, что причиной стал сброс вод ливневой канализации, в пробах воды обнаружены марганец, железо, медь и нефтепродукты в концентрациях, превышающих допустимые. При этом инспекторы облкомприроды после своей проверки пришли к выводу, что река покраснела из-за попадания в воду фекальных стоков.