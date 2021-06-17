



Дело экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева и Владимира Зубкова поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Как сообщается на сайте суда, рассматривать дело будет судья Евгений Звягин. Дата заседания еще не назначена.

Как следует из информации, опубликованной на сайте, Владимир Зубков обвиняется по статье 205 ч.2.п. а, предусматривающей ответственность за террористический акт. Михаил Музраев обвиняется по такой же статье, что и Владимир Зубков, а также в незаконном хранении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Только статья 205. ч.2 п.а предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, со дня задержания Михаила Музраева и Владимира Зубкова прошло уже два года. Михаил Музраев изначально был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.

Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Михаил Музраев вину свою не признает. Участники поджога дома губернатора уже осуждены.



