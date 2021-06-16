Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцев





К 4 годам и 10 месяцам колонии-поселении приговорен 55-летний житель Волгограда за обман 12 человек. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве с применением значительного ущерба.

По данным следствия и суда, фигурант уголовного дела заводил знакомства с доверчивыми гражданами, представляясь им старым другом, с которым якобы ранее поддерживалось общение. После нескольких встреч он предлагал заключить от имени потерпевших кредитные договоры на покупку электроники и бытовой техники с целью их последующей передачи обвиняемому. Такую необходимость он объяснял испорченной кредитной историей, убеждая потерпевших, что будет самостоятельно вносить платежи по кредитам. После получения приобретенных товаров, среди которых были в основном дорогостоящие сотовые телефоны, подсудимый на связь больше не выходил, денежные средства по кредитам не перечислял.

Всего таким способом с 2016 по 2020 годы он похитил имущество у 12 потерпевших на общую сумму более 750 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Вину мужчина полностью признал.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



