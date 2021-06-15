Здравоохранение

Уникальные возможности: в Волгограде открыт Центр электронного медицинского образования ВолгГМУ

Здравоохранение 15.06.2021 16:04
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15.06.2021 16:04


Сегодня в Волгограде начал работу Центр электронного медицинского образования Волгоградского государственного медицинского университета по адресу: ул. Бурейская, 1 «б» (Дзержинский район). Уникальные возможности учреждения оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, и, как писала ранее Высота 102»,  на базе ЦМЭО ВолгГМУ провел совещание по развитию здравоохранения Волгоградской области.
Здание Центра – это 3000 кв. метров учебного пространства. Планировка сделана в стиле современного медицинского стационара, создано 37 оснащенных высокотехнологичным оборудованием симуляционных палат и диагностических кабинетов, 2 цифровых аудитории на 100 рабочих мест, актовый зал на 90 человек, 4 зоны отдыха для посетителей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин на открытии Центра электронного медицинского образования отметил перспективность методики симуляционного обучения: «Наблюдение за подготовкой специалистов на симуляционном оборудовании показало получение более структурированного опыта в приобретении медицинских навыков. 
Хотя понятно, что ни один, даже самый реалистичный манекен не заменит обучение «у постели больного», но имитационные методики помогают сформировать понимание и алгоритм выполнения навыка, становясь мостиком между теорией и практикой». 
Задачи, которые возложены на Центр электронного медицинского образования, связаны с практической подготовкой студентов, ординаторов и врачей в соответствии с их профессиональным стандартом по инновационным методам диагностики и лечения заболеваний, а также с возможностью формирования технологии применения редко используемых навыков.  
«Преимуществами Центра является реалистичное обучение без риска для пациента, возможность отработки редких видов вмешательств без первичного стресса для обучающихся, объективная оценка действий», – отметил ректор.

На базе Центра электронного медицинского образования развернуты 3 гибридных симуляционных отделения с функцией быстрой трансформации под клиническую ситуацию. В рабочем процессе используется только настоящее медицинское оборудование, позволяющее приблизить сценарий проводимой симуляции к максимальной реальности.
«Это единственный и первый такого масштаба центр медицинского электронного обучения в России, который отвечает самым высоким требованиям, – отметил губернатор Андрей Бочаров.ВолгГМУ – один из лучших медуниверситетов России, где обучаются тысячи студентов из разных стран мира. Это ещё и системообразующая база подготовки медперсонала для лечебных учреждений региона».
Амбулаторно-поликлинический блок, хирургический, педиатрический модуль Центра представлены современными роботизированными манекенами с функцией обратной связи. 

Развернуты палаты для виртуальных лапароскопических вмешательств и анестезиологического сопровождения пациентов. 
Комплекс позволяет отрабатывать командную работу за операционным столом, что особенно важно при оказании экстренной медицинской помощи, когда требуется выполнить необходимое количество лечебных мероприятий за ограниченное время.
Палаты функциональной диагностики позволяют провести симуляцию различных паталогических процессов и поставить перед курсантом задачи разной степени сложности.
В системе предусмотрено более 400 симуляций учебных сценариев. Это узи-диагностика органов брюшной полости, сердца, малого таза, легких. 
Палаты детской интенсивной терапии позволяют отрабатывать навыки оказания реанимационной помощи детям от 0 до 12 лет.

Система способна симулировать сложнейшие ситуации, которые, к сожалению, могут приводить к гибели пациента, в случае отсутствия надлежащей врачебной практики.
Особое внимание в симуляционных сценариях уделено новорожденным детям, детям, рожденным с экстремально низкой массой тела. Симуляция помогает отработать, как сложные ситуации по первичной реанимации ребенка, так и повседневные навыки ухода за ним в условиях инкубатора, палаты интенсивной терапии.
 
Симуляционные родильные залы дают возможность отрабатывать навыки совместной работы акушеров – гинекологов и неонатологов в условиях максимально приближенных к жизни.
Кроме того, на базе центра работает передовой медийный комплекс для проведения видеоконференций, работы с презентациями и видеоконтентом.
Напомним, что это уже третий объект, такого направления, открытый в волгоградском медуниверситете. Ранее в образовательный процесс были интегрированы симуляционная аптека и лаборатория.

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