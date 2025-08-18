



В Волгограде в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и семи легковых автомобилей пострадали 18 августа три человека. Такие данные озвучили в облздраве.

– Два человека после осмотра врачей от госпитализации отказались, – уточнили в профильном комитете обладмина. – Еще одна пострадавшая доставлена в больницу №25. В настоящее время проходит обследование.

Напомним, что в 16.19 на проспекте Университетском неуправляемый грузовик смял на своем пути семь автомобилей. По уточненным сведениям полиции, водитель Freightliner не справился с управлением.

ДТП лишь по счастливой случайно обошлось без человеческих жертв. В настоящее время полиция остается на месте происшествия.

Момент массовой аварии зафиксировали камеры дорожного наблюдения – видео.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области