Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожара





Волгоградская область направляет группировку сил и средств для оказания помощи в ликвидации крупного пожара в подшефном Станично-Луганском районе. Об этом сообщил глава округа Альберт Зинченко.

Соответствующее поручение дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Режим ЧС был введен на территории Станично-Луганского округа 18 августа из-за пожара в Малиновском лесничестве. По информации МЧС России, огонь перекинулся на дачное общество, пламенем охвачена территория около 20 гектаров.



Выделяемая волгоградским регионом техника и специалисты позволят усилить группировку сил и средств, привлекаемую местными властями к локализации и ликвидации возгорания.



Фото ЛугансИнформЦентрZ t.me



