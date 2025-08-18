Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей воды

Город Волжский Волгоградской области на несколько дней останется без горячей воды. По информации администрации города, горячую воду отключат с 12-00 ч. 19 августа до 17-00 ч. 22 августа. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Горячую воду подключат после окончания испытаний, устранения выявленных повреждений, проведения всех необходимых работ со стороны управляющих компаний. Волжан просят соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары.