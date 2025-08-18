Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в Волгограде





Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Freightliner и семи легковых автомобилей привело в вечерний час пик к серьезным пробкам на Второй продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», в обоих направлениях протяженность транспортных заторов превышает три километра.

Значительно затруднено движение и на прилегающих к проспекту Университетскому улицах. Так, скорость движения транспорта на улицах Панфиловской и Краснопресненской не превышает пяти километров в час, на Перекопской автомобили движутся со скоростью порядка 15 километров в час.





Встала в пробке в связи с происшествием и ул. Электролесовская. На объездной дороге, кроме прочего, произошло еще одно ДТП.

По направлению в Кировский район Волгограда осложняет ситуацию ДТП, случившееся на пересечении с ул. Родниковой. В связи с этим на Родниковой также создался затор.

Напомним, что массовое ДТП с участием, предположительно, неуправляемого большегруза, зафиксировали установленные на перекрестке дорожные камеры – многотонный Freightliner попросту смял все авто, оказавшиеся у него на пути.