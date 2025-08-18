Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублей





Жители Волгограда в преддверии 1 сентября признались, что готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублей. К такому выводу пришли аналитики Avito по итогам опроса.

– Из подарков чаще всего волгоградцы дарят учителям сертификаты и сладости, а в каждом третьем случае родители просто скидываются на коллективный подарок от класса. В среднем на презент к этому празднику опрошенные готовы потратить 2 500 рублей, – говорится в исследовании.

Примечательно, что не скупятся на презенты 9 из 10 жителей Волгограда: 26% дарят цветы, 17% – и цветы, и подарок. Еще 15% выбирают один из или оба варианта по настроению. 32% волгоградцев предпочитают сдавать деньги на подарок и цветы от всего класса.

Интересно, что 34% жителей Волгограда, отправляясь в цветочные магазины, выбирают там астры, 33% – хризантемы, 21% – розы, 19% – гладиолусы, 12% – георгины.

– 61% жителей Волгограда хотели бы потратить на цветы или подарок учителю не более 2 000 рублей, 20% хотят уложиться в сумму от 2 000 до 5 000 рублей. Среднее значение составило 2 500 рублей, – уточняют в Avito.

Думая над подарками, 64% опрошенных жителей Волгограда выбирают вариант "сам(а) купит, что надо" и дарят сертификаты. 48% волгоградцев дарят конфеты, 32% – кофе или чай. Не выходят из моды декоративная косметика и уходовые средства, а 17% волгоградцев мыслят более рационально и дарят что-то полезное в работе.