Происшествия

Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видео

18.08.2025 18:44
0
18.08.2025 18:44


В Советском районе Волгограда большегруз смял на своем пути семь легковушек. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, массовое ДТП произошло на Второй продольной магистрали вечером 18 августа. Момент аварии заняли камеры дорожного наблюдения.  



По уточненным сведениям полиции, столкновение машин произошло в 16-20 час. на пересечении пр. Университетский и ул. Краснопресненская. В результате помощь врачей потребовалась водителю автомобиля Suzuki – женщину доставили с места ДТП в больницу. 

Судя по видеокадрам, предоставленным Главком МВД, водитель Freightliner, вероятнее всего, потерял управление над многотонной машиной. В результате он снес двигавшийся в попутном направлении автомобиль, а также другие авто, в том числе те, которые находились на перекрестке.

Выяснением всех обстоятельств происшествия в настоящее время занимаются сотрудники Госавтоинспекции.


