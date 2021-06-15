









Жители поселка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда, хотя и считаются горожанами, но лишены привычного комфорта и благ цивилизации. В домах №2, 10, 12 и 7 по ул. Мелиораторов и в домах №33 и 35 по ул. Костюченко уже много лет не было никакого ремонта - подвалы забиты мусором, а протекающие крыши и трубы источают зловония на весь двор. Но самая большая проблема жителей поселка - отвратительное водоснабжение. Как рассказал ИА «Высота 102» житель одного из домов Андрей Бурьянов, они уже устали бороться с ООО « УО г. Волгограда » , которая не обращает внимания на жалобы людей.

«Искупаться невозможно, напора воды не хватает - колонки просто не включаются. Мы привыкшие, водичку согреешь в тазике и потихонечку поливаешь себя, а как быть с детьми?», - пояснил Андрей. По словам жителей, название их поселка, где постоянные проблемы с водой, выглядит просто издевательским. А « войны » с коммунальщиками пока жильцы проигрывают. Так, после очередной жалобы управляющая компания начала вроде бы делать ремонт в подъездах, но в скором времени все бросила, оставив мусор и строительные леса.





Мастер коммунальной организации оправдался тем, что деньги выделили им только на метр побелки и покраски. Жильцы были в шоке от такого « ремонта » . «Мы обращались в прокуратуру, в УК, но коммунальщики открещиваются от нас и заявляют, что больше не обслуживают наши дома. А п еред одной из проверок дворники выкинули весь мусор в подвал и заколотили все гвоздями, теперь оттуда идет мерзкий запах», - пожаловалась Таисия Близнюк.



