Общество 15.06.2021 19:55
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15.06.2021 19:55
Жители поселка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда, хотя и считаются горожанами, но лишены привычного комфорта и благ цивилизации. В домах №2, 10, 12 и 7 по ул. Мелиораторов и в домах №33 и 35 по ул. Костюченко уже много лет не было никакого ремонта - подвалы забиты мусором, а протекающие крыши и трубы источают зловония на весь двор. Но самая большая проблема жителей поселка - отвратительное водоснабжение. Как рассказал ИА «Высота 102» житель одного из домов Андрей Бурьянов, они уже устали бороться с ООО «УО г. Волгограда», которая не обращает внимания на жалобы людей.
«Искупаться невозможно, напора воды не хватает - колонки просто не включаются. Мы привыкшие, водичку согреешь в тазике и потихонечку поливаешь себя, а как быть с детьми?», - пояснил Андрей. По словам жителей, название их поселка, где постоянные проблемы с водой, выглядит просто издевательским. А «войны» с коммунальщиками пока жильцы проигрывают. Так, после очередной жалобы управляющая компания начала вроде бы делать ремонт в подъездах, но в скором времени все бросила, оставив мусор и строительные леса.
Мастер коммунальной организации оправдался тем, что деньги выделили им только на метр побелки и покраски. Жильцы были в шоке от такого «ремонта». «Мы обращались в прокуратуру, в УК, но коммунальщики открещиваются от нас и заявляют, что больше не обслуживают наши дома. А перед одной из проверок дворники выкинули весь мусор в подвал и заколотили все гвоздями, теперь оттуда идет мерзкий запах», - пожаловалась Таисия Близнюк.
На фасадах многих домов появляются лопины из-за протекающих водопроводных труб, которые жители сами заделывают строительной пеной. При этом, как выяснилось, коммунальщики освободили от обязанностей по содержанию домов себя сами. Так, в администрации Волгограда пояснили, что договор управления многоквартирными домами был заключен между жителями и УК в 2019 году. Он действителен на протяжении трёх лет, следовательно, организация должна исполнять свои обязанности до 2022 года включительно. «Управляющая компания согласно действующему законодательству не имеет права расторгнуть договор с собственниками в одностороннем порядке. Собственники могут расторгнуть договор управления до истечения срока его действия, обратившись с исковым заявлением в суд, после чего на общем собрании собственников выбрать новую управляющую компанию или организовать ТСЖ», - прокомментировали эту ситуацию в мэрии. Здесь также обратили внимание на то, что жильцы не обращались с жалобами ни в администрацию Тракторозаводского района, ни в управление жилищной инспекции Волгограда.
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