Расследования 15.06.2021 13:39
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15.06.2021 13:39
За обман жителей Самары, Уфы, Краснодара, Нового Уренгоя, Барнаула, Благовещенска и других городов РФ осуждены в Волгоградской области трое человек. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 29-летний житель Клетского района, 28-летний житель Волгограда и 30-летний ранее судимый житель Ингушетии признаны Клетским районным судом виновными в мошенничестве по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ч. 2, ст. 159 УК РФ).
В суде установлено, что в апреле 2019 года 30-летний фигурант уголовного дела, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Ставропольского края, с целью хищения денег разместил в Интернете объявления о реализации спортивного питания с условием предоплаты. Для помощи в обналичивании перечисляемых денег мужчина привлек своих знакомых. Освободившись в июне 2019 года из мест лишения свободы, он продолжил заниматься противоправной деятельностью вместе с партнерами. Они получали предоплату якобы за спортивное питание, но в дальнейшем на связь с клиентами не выходили. Всего таким способом с мая по ноябрь 2019 года они похитили порядка 50 тысяч рублей у 11 потерпевших из различных городов России.
Помимо этого, у жителя Клетского района оперативники при обыске изъяли марихуану и гашишное масло, поэтому он также обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Он приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Житель Волгограда - к 2 годам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, а ранее судимый житель Ингушетии - к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Вину в совершении мошенничества мужчины признали полностью, житель Клетского района в незаконном обороте наркотиков - частично.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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