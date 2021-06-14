Общество

«Все померзло и утонуло»: дожди смывают надежды волгоградских дачников на урожай

Общество 14.06.2021 19:43
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14.06.2021 19:43


Волгоградские дачники переживают, что все их труды на своих сотках по выращиванию овощей и фруктов могут оказаться напрасными. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, первый неприятный сюрприз ожидал их еще ранней весной – померзла петрушка. «Дача у нас уже тридцать лет – и такое было всего раза три-четыре за все это время», - рассказала информагентству волгоградка Галина. Неслучайно сейчас в регионе продают в основном привозную петрушку. 
С клубникой в этом году также не задалось. Из-за постоянных дождей урожай ягоды оказался хилым. Да и уцелевшая клубника была не такой сладкой, как в прошлые годы – ей явно не хватило солнца. Морковь тоже почти не растет. Хорошо только огурцам, которые любят влагу. Дачники опасаются, что, если дожди будут такими же интенсивными, не стоит надеяться и на помидоры. 
«Вишни в этом году тоже мало, - продолжает Галина. – Правда, пока есть надежда на яблоки и груши».
Но самым неприятным для любителей фруктов стала новость, что абрикосов в этом году практически не будет. «Деревья стоят пустыми – ни одной завязи», - сетует женщина. 
Ко всему прочему, как сообщало ранее ИА "Высота 102", на некоторых территориях в Волгоградской области в июне прошел град, уничтожив высаженную рассаду. 
Так что стоит ожидать, что цены на фрукты и овощи и нового урожая  в этом году будут немаленькими. 

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