Экономика

«Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир в ЖК «Романовъ. New Life» в Волгограде

Экономика 10.06.2021 19:57 Реклама
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10.06.2021 19:57 Реклама


Объявлен старт продаж ЖК «Романовъ. New Life» (новая жизнь), который строится по адресу г. Волгоград, ул. Полоненко, 10. Срок сдачи — первый квартал 2023 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Синара-Девелопмент».
Это третий концептуальный проект от компании «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе. В современном 23-этажном жилом комплексе повышенной комфортности предусмотрены уникальные планировки квартир с теплыми лоджиями, большими кухнями, мастер-спальнями с гардеробными. В доме будет организован комьюнити-центр, оборудован закрытый благоустроенный двор с ландшафтным озеленением и функциональными зонами для отдыха. Рядом с домом оборудована собственная автопарковка.
Дом облицован светлым силикатным кирпичом с горизонтальными вставками коричневого и красного оттенков.  На крыше будет оборудована автономная газовая котельная, а увеличенная до 300 мм толщина межквартирных стен позволит улучшить шумоизоляцию в квартирах и обеспечит новостройке высокий класс энергоэффективности, что направлено на оптимизацию температурных режимов в холодное время года. В доме установлена система автоматического сбора и передачи показаний приборов учета (отопление, ГВС, ХВС, электричество).
Специалисты компании «Синара-Девелопмент» совместно с архитекторами и ландшафтными дизайнерами разработали концепцию комфортного и безопасного двора. Территория огорожена от посторонних и разделена на несколько тематических зон: спортивное поле для футбола и баскетбола, зона work-out, скалодром, горки, качели и песочница с навесом, который убережет малышей от палящего солнца. Для взрослых также предусмотрены беседки и шезлонги для отдыха. Озеленение продумано таким образом, чтобы деревья и кустарники украшали дворовое пространство круглый год.



Уже на входе в дом жильцы и их гости почувствуют особую атмосферу заботы и уюта: современный вестибюль с дизайнерским оформлением, удобная и стильная зона ожидания. Все входы в подъезды выполнены на уровне земли для комфорта мам с колясками, маломобильных людей и велосипедистов. Оставить коляски, самокаты и велосипеды можно будет в специальных помещениях. На первом этаже будут расположены комнаты гигиены и мойка лап домашних животных. Здесь же будет организован комьюнити-центр с детской игровой зоной, предназначенный для добрососедского общения и встреч с друзьями. Рядом с консьержем будет оборудован постамат для получения интернет-посылок.

Особое внимание архитекторы «Романовъ. New Life» уделили планировке квартир: комнаты правильных геометрических форм, необходимые ниши для бытовой техники, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной и просторные кухни-гостиные, где семья может собираться за большим обеденным столом и вместе проводить досуг. В лоджиях увеличена площадь и установлены радиаторы, это позволит использовать дополнительную площадь в качестве личного кабинета или зоны отдыха.
В квартирах выполнена качественная предчистовая отделка: стены и потолок выровнены и подготовлены под финишную отделку, на полу — цементно-песчаная стяжка и звукоизоляционная мембрана.
ЖК удачно расположен в районе с развитой инфраструктурой: рядом школа, несколько детских садов, множество кафе и магазинов, в шаговой доступности остановки общественного транспорта. Автовладельцы оценят удобную транспортную развязку.   
«Это уникальный проект для Волгограда, особенно это касается планировок и комьюнити-центра. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы помочь жильцам максимально эффективно использовать пространство: например, на теплых лоджиях можно оборудовать рабочее место с отличным видом на город, а в комьюнити-центре назначать и деловые, и дружеские встречи. Сейчас, на стадии строительства, действуют выгодные условия на покупку квартиры, а для семей с детьми ставка по ипотеке — от 4,85%», — отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.
Все подробности проекта узнавайте в отделе продаж: (8442) 499-355 и на сайте www.sinara-development.ru 
ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент». Проектные декларации размещены на федеральном портале наш.дом.рф - ID 40369. Условия действуют с 10.04 -  31.07.2021 г. для жилого комплекса Романовъ. New Life (новая жизнь). Адрес: ул. Полоненко, 10, г. Волгоград. Ипотеку предоставляет ПАО Промсвязьбанк.

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