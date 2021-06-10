Замотал в скатерть: под Волгоградом задержан подозреваемый в зверском убийстве своего коллеги

Расследования 10.06.2021 12:54
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10.06.2021 12:54
В Иловлинском районе задержан 55-летний житель Волжского по подозрению в зверском убийстве своего 28-летнего коллеги. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, в отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, заявление о пропаже человека поступило от его матери еще 8 июня. Тело убитого накануне нашел друг, который вместе с семьей организовал поиски пропавшего 5 июня товарища. Они прочесывали пустыри и заброшенные стройки Волжского, когда обнаружили на территории недостроенного дома страшную находку — обмотанный веревкой труп с одиннадцатью ножевыми ранениями. Друг погибшего сразу же позвонил в правоохранительные органы, на место выехала следственно-оперативная группа. Рядом с телом не было следов борьбы и крови — стало очевидно, что убийство произошло не на стройке. Совместно с полицейскими уголовного розыска следователи нашли одежду убитого. Служебные собаки взяли след и вывели правоохранителей к дому и подъезду, где жил подозреваемый. В квартире при обыске были найдены обрезки веревки с жертвы и замытые следы крови.
В течение нескольких часов удалось выяснить, что подозреваемый в убийстве спешно уехал в Иловлинский район, где его разыскали и задержали. На допросе волжанин рассказал, что 5 июня его коллега приехал к нему в гости и они решили выпить. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и 55-летний мужчина схватил со стола нож и ударил им оппонента в шею, затем нанес еще не менее 10 ранений различных частей тела. Когда злоумышленник понял, что наделал, то завернул тело в скатерть, перевязал веревкой и ночью вынес труп на стройку. Скатерть, часть веревки и нож подозреваемый выбросил в реку.
Расследование уголовного дела продолжается. Волжанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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