Происшествия

В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»

Происшествия 09.06.2021 18:12
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09.06.2021 18:12


Посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Акварель» в Советском районе эвакуированы на парковку заведения сегодня около 17.00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе со служебными собаками.
«Я сидел со своей девушкой на фудкорте на третьем этаже. Мы собирались сделать заказ в одном из ресторанов быстрого питания, когда все они начали внезапно закрываться. Затем по громкоговорителю объявили, что по техническим причинам всех просят покинуть «Акварель». Все пошли на выход, к эвакуационным дверям. Сейчас очень много людей сидит около «Акварели» и ждут, пока откроют», — рассказал очевидец Дмитрий Моторин. Перекрыты выезд и въезд на территорию ТРЦ. Как стало известно информагентству, на электронную почту торгово-развлекательного центра пришло письмо с угрозами.
Фото: Дмитрий Моторин.

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