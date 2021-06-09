Фиктивные закупки чушек довели волгоградскую бизнесвумен до суда





Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летняя директор металлообрабатывающего предприятия в 2018 году уклонилась от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке металлических изделий (чушек) у организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Таким способом предприятием обвиняемой не был уплачен налог на добавленную стоимость. Вину в инкриминируемом деянии женщина не признала.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК РФ по региону. Дело рассмотрит Светлоярский районный суд. Кроме того, прокуратурой области к обвиняемой предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Как стало известно ИА «Высота 102», перед судом предстанет директор ООО «Спецсплав».



