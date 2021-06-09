Волгоградцев «ловят на удочку» черные кредиторы

Расследования 09.06.2021 19:30
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09.06.2021 19:30
Волгоградцев предостерегли от сотрудничества со структурами, которые имеют признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшней видеоконференции заместитель начальника Южного главного управления Центробанка РФ Алла Храпунова напомнила, что список таких организаций публикуется и постоянно обновляется на сайте регулятора в первую очередь для того, чтобы обезопасить потенциальных жертв обмана со стороны подобных организаций. При этом Центробанк не может защитить тех, кто попал в капкан мошенников, так как структура работает только с теми организациями, которые имеют разрешение или лицензию ЦБ. Подобной лицензии не было у волгоградского потребительского кооператива «Станичник», о крахе которого стало известно на днях. Потребительские кооперативы работают в рамках федерального закона о ПК, напомнила замначальника управления, и Алла Храпунова посоветовала его вкладчикам обратиться за помощью в возвращении вкладов в правоохранительные органы.
При этом в регионах России фиксируется активизация деятельности так называемых черных кредиторов, работающих под вывесками псевдолизинговых компаний, комиссионных магазинов, а также многочисленных интернет-проектов, которые наперебой предлагают свои услуги в получении высокой прибыли от продажи криптовалюты, заключения сделок на финансовых рынках, работы с фьючерсами и т.д. Например, клиенты псевдолизинговых компаний, которые берут кредиты под залог автомобилей, остаются с долгами, превышающими стоимость залога. В то же время набирают обороты сомнительные интернет-проекты, развивающиеся на площадках Инстаграм, продвигаемые в том числе и некоторыми блогерами. Количество таких интернет-площадок заметно увеличилось во время пандемии – мошенники использовали это тяжелое для многих время для своего незаконного обогащения.
Граждан, напомнила Алла Храпунова, должны в первую очередь насторожить обещания огромных процентов, принципы финансовых пирамид и сетевого маркетинга, вроде «приведи друга и получи бонус». Некоторые организации, зародившись в каком-нибудь одном регионе, уже через некоторое время «забрасывают свои щупальца» и на другие территории. Так произошло, например, с такими организациями, имеющими признаки нелегальных, как компании «ТИК», «Победа», «Удача», «Карман-24» и др. В частности, в компаниях «ТИК» предлагают прибыль в размере более 170%! Однако, несмотря на нереальность обещанного дохода, находятся те, кто доверяет таким организациям свои сбережения. «Поле чудес никуда не исчезло. Только теперь оно преподносится в такой упаковке, которая соответствует тенденциям. Например, клиентам предлагают заработать на игре валют. В итоге человек теряет свои деньги», - пояснила Алла Храпунова.
В настоящее время, кстати, ЦБ разрабатывает механизмы маркировки нелегальных компаний. Однако такие компании могут остаться без клиентов – если граждане будут более вдумчиво и ответственно выбирать способ вложения своих средств.
Напомним, только за последнее время стало известно о крахе потребительских кооперативов "Медфарм" и "Станичник", куда вложили деньги волгоградцы. Ранее с треском лопнул КПК "Диамант", к которому имел отношение беглый бывший депутат Госдумы Олег Михеев.
Фото: ViktoriyaPodgornaya, depositphotos.com.
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