Экономика

ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

Экономика 09.06.2021 10:34 Новости компаний
0
09.06.2021 10:34 Новости компаний


ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, которую развивает Mail.ru Group. К 2025 году среднемесячный оборот покупок клиентов VK Pay в рассрочку ВТБ может достигать 19 млрд рублей.
Клиенты VK Pay могут приобретать в беспроцентную рассрочку онлайн свыше 100 млн товаров и услуг у более 700 партнеров и поставщиков, среди которых — AliExpress, маркетплейс ВКонтакте, «Связной». В рассрочку от ВТБ можно будет совершать покупки в рамках одобренного и возобновляемого лимита, максимальная сумма которого — 300 тысяч рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, меморандум  о партнерстве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
«Открытая платформа VK Pay обладает широкой клиентской базой ­– ежемесячно свыше 17 млн человек совершают в ней более 60 миллионов транзакций. Подключение к VK Pay позволит ВТБ начать работу с новым для себя розничным продуктом – рассрочкой – и существенно увеличить клиентскую базу. Пилотный запуск мы планируем на осень этого года, а уже в 2022 году хотим расширить число предлагаемых кредитных продуктов. Мы строим работу с нашими партнерами по принципу открытой экосистемы, предлагая им и всем клиентам финансовую экспертизу самого высокого уровня и передовую линейку цифровых продуктов и сервисов ВТБ», — заявил Анатолий Печатников.
Топ-менеджер также добавил, что в настоящее время банк ведет переговоры о дополнительном расширении своей партнерской модели и подключении к ней новых игроков рынка. «ВТБ сконцентрирован на применении своей финансовой экспертизы и готов предлагать крупным игрокам-лидерам индустрий создание «цифрового банка» со встроенными в него сервисами партнера и новым клиентским путем с платежными инструментами от ВТБ. Стратегически такая модель позволит нам к 2025 году увеличить активную клиентскую базу банка более чем на 8 млн клиентов», — добавил Анатолий Печатников.
По словам директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова, сотрудничество с одним из крупнейших банков России — важный шаг в развитии сервиса. «Рассрочка — востребованный продукт среди нашей аудитории. Благодаря партнерству с ВТБ мы сможем лучше подбирать индивидуальные предложения для каждого, что сделает шопинг с VK Pay еще выгоднее, — сообщил Максим Попов. — Одна из наших задач — построить широкую и качественную партнерскую сеть магазинов с доступом к ней всей аудитории Mail.ru Group. С нами уже AliExpress, маркетплейс ВКонтакте, «Связной», «Технопарк», HomeShop, GeekBrains, а в ближайшее время присоединятся еще несколько крупных игроков. И все их товары и услуги клиенты сервиса могут покупать онлайн в беспроцентную рассрочку».
Ранее ВТБ анонсировал запуск экосистемы в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом. Все проекты реализуются на BaaS-платформе (Bank as a service — банк как сервис). Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика.
Справка. VK Pay — сервис для безопасного шопинга онлайн и офлайн с бесплатной картой и кешбэком за любую покупку, рассрочкой без процентов и персональными скидками и спецпредложениями. Клиентами сервиса являются свыше 17 млн человек, которые совершают более 60 миллионов транзакций каждый месяц. VK Pay появился в 2018 году как система для платежей внутри ВКонтакте. В 2019 году VK Pay стал ключевым проектом для создания совместной платежной системы Mail.ru Group, «МегаФон», USM, РФПИ и Ant Group.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
09.06.2021 13:30
Экономика 09.06.2021 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2021 12:59
Экономика 09.06.2021 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2021 11:43
Экономика 09.06.2021 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 19:37
Экономика 08.06.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 16:14
Экономика 08.06.2021 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 15:14
Экономика 08.06.2021 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 11:11
Экономика 08.06.2021 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 10:55
Экономика 08.06.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 10:53
Экономика 08.06.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 09:41
Экономика 08.06.2021 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2021 09:04
Экономика 08.06.2021 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 18:18
Экономика 07.06.2021 18:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.06.2021 12:43
Экономика 07.06.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 12:13
Экономика 07.06.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 11:36
Экономика 07.06.2021 11:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:40
Жители волгоградской глубинки ищут управу на бесчинствующего землевладельцаСмотреть фотографии
13:53
Треть от всех аварий: в ГИБДД озвучили шокирующую статистку по трассе Волгоград-КраснослободскСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в маеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградская полиция завела дело на виновника массового ДТПСмотреть фотографии
12:05
Волгоградца через суд обязали платить алименты пожилой материСмотреть фотографии
11:26
Освободившийся из колонии житель Крыма забил до смерти пенсионера в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Сделку по продаже федеральной земли сельскими чиновниками расторгли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Зловонная река из сломанной канализации устремилась к волгоградскому поселкуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Первый в Волгограде аквапарк откроется в середине летаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде три трамвая вернулись на обычные маршрутыСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области селянин едва не погиб в горящей машинеСмотреть фотографии
07:59
В Волжском устранили последствия ночного потопаСмотреть фотографии
20:13
Жительницу Волгоградской области отказывались госпитализировать без прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде разыскивается виновник массового ДТП в Советском районе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:53
За адреналином и без обид: опубликовано видео странной перестрелки школьников под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ребенка госпитализировали на вертолете после ДТП с молоковозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:22
«Стою и отгоняю»: жительница Волгограда спасает детей от открытого люкаСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде на парковке торгового центра сбили женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В Волгограде машина снесла девушку на переходе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Два высокопоставленных прокурора погрузились в проблемы волгоградского ЖКХСмотреть фотографии
15:49
От последствий коронавируса в Волгоградской области умерли 9 человекСмотреть фотографии
15:38
Стрелка не было: раненые в Волжском подростки обманули учителей и силовиков (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в МосквуСмотреть фотографии
15:02
«Совсем с ума сошли?»: на волгоградских рынках появилась свекла за 200 рублейСмотреть фотографии
14:31
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопаркаСмотреть фотографии
14:24
В Волгоградской области в райотделе полиции сменился начальникСмотреть фотографии
13:49
Тело 48-летней женщины нашли около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
Самолет из Уфы смог улететь в Волгоград только со второй попыткиСмотреть фотографии
12:52
В Волжском полиция разыскивает стрелявшего по подросткам мужчинуСмотреть фотографии
12:28
Мэрию Волгограда обязали отремонтировать «ничейный» проездСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 