Расследования

Стрелка не было: раненые в Волжском подростки обманули учителей и силовиков (ВИДЕО)

Расследования 08.06.2021 15:38
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08.06.2021 15:38




Получившие травмы подростки из поселка Краснооктябрьский города Волжского обманули учителей и силовиков, рассказав, что в них стрелял неизвестный мужчина. Мальчики сознались, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, а происходящее снимали на смартфон, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что выстрели производились резиновыми шариками, а видео в качестве доказательства сами предоставили следователям.
Напомним, сегодня около 10.45 в дежурную часть полиции Волжского поступила информация, что на пересечении улиц Калинина и Энтузиастов в поселке Краснооктябрьский неизвестный мужчина стрелял в подростков 15 и 16 лет. Об этом мальчики рассказали сначала завучу школы №15, в которую они прибежали за медицинской помощью, затем правоохранителям. Школьники получили повреждения мягких тканей голени и предплечья, их увезли на «скорой» в травмпункт.
Тем временем, на розыск и задержание «злоумышленника» были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место ЧП выезжали руководители УМВД по Волжскому, областного Главка, прокурор и следователи. Силы были потрачены напрасно. Сейчас правоохранительные органы проводят проверки по факту заведомо ложного вызова специализированных служб и устанавливают причины, которые побудили детей солгать.

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