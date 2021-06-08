Расследования

В Волжском полиция разыскивает стрелявшего по подросткам мужчину

Расследования 08.06.2021 12:52
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08.06.2021 12:52


Правоохранительные органы разыскивают неизвестного, который сегодня утром открыл стрельбу по двум мальчикам 15 и 16 лет в поселке Краснооктябрьский в городе Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина неподалеку от общеобразовательной школы №15.
По данным полиции, мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия по двум подросткам. Как сообщалось ранее, после нападения дети бросились в школу, где обратились к завучу. Она вызывала скорую помощь, в учебное заведение прибыли две кареты «скорой», врачи оказали на месте первую помощь.
Одного из подростков доставили в травмпункт больницы №1 им. Фишера. Второй мальчик показал полиции место, где в него с другом стреляли, после чего его так же отвезли на машине «скорой» в травмпункт. Один из мальчиков получил повреждения мягких тканей голени, второй — аналогичную травму предплечья. В настоящее время состояние детей не вызывает опасений.
Фото: панорама Google Maps.

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