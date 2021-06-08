Генпрокуратура РФ настояла на продлении ареста экс-руководителю СУ СК по Волгоградской области

Расследования 08.06.2021 11:14
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08.06.2021 11:14
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Адвокат Михаила Музраева Андрей Грохотов также пояснил, что судом еще на один месяц продлен срок ареста его подзащитного.
"Только что огласили постановление Московского городского суда, согласно которому нашему подзащитному продлили срок ареста до 10 июля. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры. Из материалов следует, что обвинительное заключение утверждено [замгенпрокурора] Анатолием Разинкиным 4 июня", - сказал он.
Ранее адвокат уточнил ТАСС, что, если обвинительное заключение по делу генерала будет утверждено надзорным ведомством, то его материалы будут направлены в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес».
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Свою вину он не признает. Участники поджога дома губернатора уже осуждены.
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