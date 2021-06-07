



Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором 6 июня погибли 29-летняя женщина и 14-летний подросток и пострадали 9-летний мальчик и 13-летняя девочка. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 06 июня 2021 года несовершеннолетние братья и их двоюродная сестра вместе с родителями были в гостях у бабушки в одном из сел Старополтавского района Волгоградской области. Около 13 часов дети и родители отправились домой в Волжский. Несовершеннолетние поехали на Chevrolet Aveo под управлением 29-летней женщины, а родители спустя несколько минут — с другим водителем.

Через два часа после выезда на федеральной трассе Самара – Волгоград недалеко от поселка Зеленый Aveo опрокинулся в кювет. В результате 14-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда кареты скорой помощи. Брата и сестру госпитализировали с переломами, угрозы жизни сейчас нет. Водителя иномарки доставили в больницу, где она скончалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.