Расследования

Врачи сообщили о состоянии пострадавших детей в страшном ДТП в Волгоградской области

Расследования 07.06.2021 09:46
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07.06.2021 09:46


9-летний мальчик, который пострадал накануне в страшном ДТП в Быковском районе Волгоградской области, находится в больнице №7 – его состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, его 13-летняя сестра после осмотра нейрохирурга будет лечиться амбулаторно. Ранее сообщалось, что состояние пострадавших детей тяжелое. 
Напомним, накануне около 15 часов на федеральной трассе Самара– Волгоград недалеко от поселка Зеленый в  результате ДТП  погибли 29-летняя женщина и 14-летний подросток, его 13-летняя сестра и 9-летний брат получили тяжелые травмы. 
Женщина  ехала в автомобиле Шевроле Авео,  в салоне которого находились трое несовершеннолетних. Двигаясь со стороны села Старая Полтавка Старополтавского района области в сторону города Волжский, женщина не справилась с управлением и совершила съезд с обочины, в результате чего машина  опрокинулась в кювет. Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте,  его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось. Дети с родителями ехали домой от родственников, мать и ее брат сначала отправили в путь несовершеннолетних, а сами отбыли через несколько минут с другим водителем. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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