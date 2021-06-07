Расследования 07.06.2021 09:46
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07.06.2021 09:46
9-летний мальчик, который пострадал накануне в страшном ДТП в Быковском районе Волгоградской области, находится в больнице №7 – его состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, его 13-летняя сестра после осмотра нейрохирурга будет лечиться амбулаторно. Ранее сообщалось, что состояние пострадавших детей тяжелое.
Напомним, накануне около 15 часов на федеральной трассе Самара– Волгоград недалеко от поселка Зеленый в результате ДТП погибли 29-летняя женщина и 14-летний подросток, его 13-летняя сестра и 9-летний брат получили тяжелые травмы.
Женщина ехала в автомобиле Шевроле Авео, в салоне которого находились трое несовершеннолетних. Двигаясь со стороны села Старая Полтавка Старополтавского района области в сторону города Волжский, женщина не справилась с управлением и совершила съезд с обочины, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось. Дети с родителями ехали домой от родственников, мать и ее брат сначала отправили в путь несовершеннолетних, а сами отбыли через несколько минут с другим водителем. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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