Чудом без пострадавших: три автомобиля столкнулись на юге Волгограда

Происшествия 05.06.2021 12:18
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05.06.2021 12:18
Крупное ДТП произошло сегодня утром в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 49-летний водитель Infiniti, который поворачивал налево на бульвар Энгельса.
При совершении маневра мужчина не пропустил ехавший навстречу автомобиль Skoda, за рулем которого была 39-летняя женщина. От удара Skoda отбросило на проезжавший рядом Nissan Almera. Несмотря на сильные повреждения автомобилей, в ДТП никто не пострадал. Столкнувшиеся машины перекрыли две полосы движения из трех, затор на проспекте Героев Сталинграда продолжается уже больше двух часов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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