От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лаборатория





В Волгоградском государственном медицинском университете начала работу еще одна современная симуляционная лаборатория, которая позволит студентам-медикам получать знания и набираться опыта в условиях максимально приближенным к реальным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, новым оборудованием оснастили медико-биологический факультет, обеспечивающий подготовку высококвалифицированных кадров для лабораторной медицины.

«По сути, учебная лаборатория является адаптационной образовательной площадкой перед погружением обучающихся в реальные условия профессиональной среды. Она позволяет проводить обучение без угрозы вреда пациенту и дать объективную оценку достигнутого уровня профессиональной подготовки», – рассказала декан медико-биологического факультета ВолгГМУ Галина Дудченко.

На занятиях студенты смогут изучать настоящий клеточный состав органов, тканей, жидкостей организма в норме и при патологических процессах, в том числе, с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли и неопухолевых поражений.

Бинокулярные микроскопы с видеокамерами, дают возможность транслировать изображение с микроскопа на широкоформатную видеопанель, многократно повышая эффективность обучения.

Полуавтоматические биохимические анализаторы позволяют определять в биологических пробах более 40 ферментов, субстратов, липидов, электролитов, специфических белков и других веществ.

Симуляционная лаборатория оборудована вспомогательным лабораторным оборудованием: аквадистиллятором, сухожаровым шкафом, термостатом, центрифугами.

В этом году Волгоградский государственный медицинский университет реализовал на своей базе еще два подобных проекта. Первым из них стала симуляционная аптека для будущих фармацевтов, ну а самым значимым событием года не только для вуза, но и всей системы регионального здравоохранения станет открытие Центра электронного медицинского образования на улице Бурейской в Волгограде.

На трех этажах центра разместились 30 симуляционных палат и кабинетов – виртуальные операционные, процедурные и смотровые кабинеты, палаты интенсивной терапии и специализированной помощи, кабинеты амбулаторного приема специалистов.

«Симуляторы дают возможность не только отработать навыки проведения сложных манипуляций, увидеть редко встречающиеся ситуации, но и оценить правильность принятых решений. Это важно, так как после окончания вуза у наших выпускников нет права на ошибку», – отметил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.



