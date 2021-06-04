От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лаборатория
Здравоохранение 04.06.2021 16:06
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04.06.2021 16:06
В Волгоградском государственном медицинском университете начала работу еще одна современная симуляционная лаборатория, которая позволит студентам-медикам получать знания и набираться опыта в условиях максимально приближенным к реальным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, новым оборудованием оснастили медико-биологический факультет, обеспечивающий подготовку высококвалифицированных кадров для лабораторной медицины.
«По сути, учебная лаборатория является адаптационной образовательной площадкой перед погружением обучающихся в реальные условия профессиональной среды. Она позволяет проводить обучение без угрозы вреда пациенту и дать объективную оценку достигнутого уровня профессиональной подготовки», – рассказала декан медико-биологического факультета ВолгГМУ Галина Дудченко.
На занятиях студенты смогут изучать настоящий клеточный состав органов, тканей, жидкостей организма в норме и при патологических процессах, в том числе, с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли и неопухолевых поражений.
Бинокулярные микроскопы с видеокамерами, дают возможность транслировать изображение с микроскопа на широкоформатную видеопанель, многократно повышая эффективность обучения.
Полуавтоматические биохимические анализаторы позволяют определять в биологических пробах более 40 ферментов, субстратов, липидов, электролитов, специфических белков и других веществ.
Симуляционная лаборатория оборудована вспомогательным лабораторным оборудованием: аквадистиллятором, сухожаровым шкафом, термостатом, центрифугами.
В этом году Волгоградский государственный медицинский университет реализовал на своей базе еще два подобных проекта. Первым из них стала симуляционная аптека для будущих фармацевтов, ну а самым значимым событием года не только для вуза, но и всей системы регионального здравоохранения станет открытие Центра электронного медицинского образования на улице Бурейской в Волгограде.
На трех этажах центра разместились 30 симуляционных палат и кабинетов – виртуальные операционные, процедурные и смотровые кабинеты, палаты интенсивной терапии и специализированной помощи, кабинеты амбулаторного приема специалистов.
«Симуляторы дают возможность не только отработать навыки проведения сложных манипуляций, увидеть редко встречающиеся ситуации, но и оценить правильность принятых решений. Это важно, так как после окончания вуза у наших выпускников нет права на ошибку», – отметил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
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