Пока держится: "Волгоград Арену" проверил на прочность первый ливень











Стадион в Волгограде прошел очередное испытание водной стихией. Как сообщает ИА «Высота 102», водоотводный желоб, установленный на склоне стадиона после знаменитого потопа 2018 года, успешно справляется с оттоком ливневых вод.

Между тем, синоптики прогнозируют, что в течение дня на территории города выпадет половина от среднемесячной нормы осадков. Причем еще один удар непогоды ожидается во второй половине дня. Сейчас в Волгограде в штатном режиме работают свыше 500 единиц городского транспорта, в том числе 143 трамвая, 90 троллейбусов и около 290 автобусов. Движение по муниципальным маршрутам осуществляется согласно утвержденному расписанию. Предприятием «Метроэлектротранс» ведется постоянный мониторинг состояния объектов транспортной инфраструктуры на всех участках трамвайного и троллейбусного движения.

Дорожно-коммунальные службы очищают ливнеприемные решетки от принесенного потоками воды мусора, пластиковых пакетов, камней и т.д. Накануне была проведена дополнительная проверка работоспособности колодцев ливневой канализации, расположенных вдоль проезжей части. Во время сильных дождей системе отвода может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод, выпавших за короткий период. На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливневки, предупредили в мэрии.



