Автосалон в Волгограде приторговывал контрафактным моторным маслом











Подделку под видом брендовых моторных масел продавали волгоградским автомобилистам в одном из автосалонов на просп. Маршала Жукова — полиция изъяла более полутора тысяч тонн. В отношении 31-летнего начальника отдела закупок и 36-летнего менеджера по продажам возбуждено уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.





Полиция провела обыски дома у подозреваемых и в арендуемом офисе автосалона. Помимо 380 канистр с поддельным товаром сотрудники ОБЭиПК, следователи полиции и бойцы Росгвардии изъяли компьютеры, телефоны и документы на поставку и продажу контрафакта.

Ущерб правообладателям торговых знаков от продажи волгоградцам контрафактных машинных масел составил почти 2 млн рублей. Задержанных подозреваемых отпустили под обязательство о явке. Им грозит до четырех лет лишения свободы.