День города в Волгоградской области отменили из-за низких темпов вакцинации от COVID-19

Решение об отмене Дня города Новоаннинского принял сегодня районный оперативный штаб этого муниципалитета. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, поводом для этого стал рост заболеваемости COVID-19 в населенном пункте, «увеличение смертности новоаннинцев от вируса, а также низкий процент вакцинации среди населения». В связи с этим будут отменены все культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе, запланированные к юбилею города. Дату проведения праздника в администрации городского поселения пообещали сообщить позднее.

Ранее в городе готовились к празднованию 65-летия со дня основания этого населенного пункта, которые должны были пройти в середине июня.

Глава Новоаннинска Сергей Егоров пояснил ИА «Высота 102», что данное решение, которое принял районный оперштаб, было вынужденным. «К сожалению, темпы вакцинации населения нашего района отстают даже от соседних территорий. Возможно, такой ментатилет у жителей – не очень доверять медицине, хотя только прививка может остановить распространение коронавируса. Но мы не привили даже 20% населения. Поэтому рисковать жизнями людей мы не хотим. Хотя к празднованию юбилея мы готовились – все-таки 65 лет нашему городу. 12 июня мы планировали провести спортивные соревнования, 13 июня – творческую часть с выступлениями коллективов, а 14 июня должны были пройти концерт и салют. Но теперь, скорее всего, перенесем мероприятие на сентябрь. Можно было бы провести праздник в закрытых помещениях, с соблюдением социальной дистанции, дезинфекцией, но тогда только малая часть жителей могла бы посетить такие мероприятия. Мы все-таки считаем, что это праздник – для всех новоаннинцев», - пояснил Сергей Егоров.

По его словам, если темпы вакцинации в районе увеличатся, то, возможно, решение о проведении юбилея города будет принято раньше сентября.