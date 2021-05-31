Волгоградская область вошла в ТОП-30 по социально-экономическому развитию регионов





Волгоградская область по итогам 2020 года вошла в ТОП-30 регионов по темпам социально-экономического развития. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, регион в 2020 году занял 29-ое место со значением интегрального рейтинга 43,633 балла. В 2019 году субъект занимал такое же место со значением интегрального рейтинга 47,738. Даже в пандемийный год в регионе не останавливалась реализация важных проектов в социальной сфере, промышленности, АПК, строительном секторе.

Между тем, социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в прошлом году ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках. Лидерами рейтинга, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов. В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ.

Одиннадцатый рейтинг социально-экономического положения регионов, подготовленный экспертами РИА Новости, построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год.

Анализируемые критерии были условно разделены на четыре группы. В первую вошли показатели масштаба экономики: объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, скорректированные на индекс бюджетных расходов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли.

Вторую группу составили показатели эффективности экономики: объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов.

В третью группу вошли показатели бюджетной сферы: доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета.

В четвертую группу вошли показатели социальной сферы: отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения в возрасте 15 – 59 лет, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Как прогнозируют эксперты, в 2021 году по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать роста экономических показателей в большинстве регионов, что будет способствовать повышению рейтинговых баллов.



