



Андрей Тюлькин почти всю жизнь прожил в Перми и в последние годы работал на местном заводе инженером. Главная страсть 48-летнего заводчанина — велосипедный спорт, с двухколесным другом Андрей практически не расстается. Два года назад он решился на авантюру всей жизни и отправился в путешествие через полмира на обычном велосипеде. За это время Андрей Тюлькин исколесил 11 стран: Казахстан, Лаос, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, Турцию, Беларусь и другие. Сейчас пермяк наконец-то возвращается домой, и его путь лежит через Волгоград. Корреспондент ИА «Высота 102» встретился с велопутешественником, чтобы узнать, каково это — два года находиться постоянно в пути, без семьи и друзей, в чужих странах, где едва можешь объясниться.

- Андрей, что послужило отправной точкой для вашего путешествия? Как это произошло?

- Все получилось максимально спонтанно и необычно. От моего дома до завода, где я работаю, 25 километров. И каждое свое утро я начинал с поездки на велосипеде. 25 километров туда и столько же вечером обратно, в сумме выходит 50 — получается хорошая тренировка. В один из дней я в шутку предложил своему начальнику дать мне добро на поездку на велосипеде до Тайланда, он посмеялся и согласился. На самом деле ни он, ни я не представляли, что эта авантюра может стать реальной. Он взял карту Тайланда и ткнул в нее пальцем, в итоге попал на Пхукет. Так появился наш проект "PZPO TRAVEL" – в честь Пермского завода промоборудования. Сборы продолжались около двух месяцев. Оборудование вышло в кругленькую сумму, скажу я вам – все расходы и организацию прохождения границ одиночного велопутешественника взяло на себя предприятие.

Когда мы составляли маршрут, то решили, что я дойду до крайней точки Таиланда, а обратно проеду через Китай и Монголию. Но жизнь и всемирная пандемия внесла свои коррективы. Обратный путь был полон сюрпризов и неожиданностей. В итоге я проехал 11 стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Турцию и Беларусь. В Волгограде пробег моего велосипеда приблизился к отметке в 25 тысяч км.





- Любое путешествие — затратное предприятие. Если сейчас вы не работаете, то где берете средства на поездку?

- Помогает нам завод, который и запустил этот проект, где я являюсь главным героем. Генеральному директору проект казался почти неосуществимым, но он был единственным, кто поверил в мои силы. Его слова на старте: «Да пройдешь ты, не переживай, представь, что это просто рабочие момент» - впоследствии подбадривали меня в сложных ситуациях.

Когда все было готово к поездке, обо мне прознали все местные СМИ. До сих пор перечитываю комментарии под первыми публикациями и смеюсь над ними. Никто в родном городе не верил в это путешествие, меня все считали сумасшедшим. Да и я на самом деле не очень верил в свои силы, даже не представлял, чем оно для меня может обернуться.





- Сложно было провести столько времени вдали от семьи, близких?

- У меня есть двое детей, но я развелся с женой, собственно, из-за этого и отправился в путешествие, иначе, что называется, загрыз бы себя. Но за время путешествия я познакомился со многими интересными людьми, и теперь у меня есть друзья из разных стран. Они есть и по всей России: в Волгограде живут двое близких мне людей. Это друг детства, я с ним жил в Германии, и на протяжении всей поездки он меня поддерживал, выручал из безвыходных ситуаций. Он всегда меня вытаскивал из всех передряг. Также здесь находится моя подруга детства, я с ней учился в школе, и мне очень хотелось с ней увидеться. Да и вообще, очень хотелось посетить этот город. Я здесь бывал несколько раз проездом, в 15 лет посещал ваш город-герой. Мне очень приятно побывать здесь вновь.





- Физически вам тяжело дается это путешествие?

- Моя экипировка суммарно весит около 80 килограммов, и я сам вешу еще столько же, получается, что везу своими ногами 160 килограмм постоянно. Ежедневно я обычно проезжаю около ста километров, а в Китае, где дороги особенно ровные, я мог проехать за два дня без остановок около трёхсот километров. Но было очень тяжело, в такие дни я выпивал по 10 литров воды.

- Вы проехали 11 стран, и за это время наверняка узнали их культуру изнутри. Что запомнилось больше всего?

- Больше всего мне нравилось наблюдать за культурой разных государств. Буквально с каждой пройденной мною сотней километров можно было проследить, как меняются культуры, языки, диалекты. Было немного сложно с языком, поскольку я не слишком был силен в английском, иногда приходилось объясняться жестами, особенно в Азии, где никто не знал английского.

Не обошлось и без передряг. В Тайланде на острове Пхукет меня укусила змея. Здесь длинная предыстория. Дело в том, что тайские жители не употребляют в пищу молоко, и в сельской местности почти нереально найти этот продукт. Как-то раз в одном из моих скитаний по острову во время локдауна я наткнулся в джунглях на очень странное поселение, в котором проживали не тайцы, а малазийцы, и у них, к моему удивлению, оказались дойные козы.

Я стал дважды в неделю ходить к ним за молоком, и в один из этих походов в джунглях на маленьком привале я не заметил змею и наступил прямо на неё.

Молниеносный укус не заставил себя долго ждать. Первую помощь оказали малазийцы. Потом были два месяца мучений на грани жизни и смерти, и, если честно, в тот момент я уже прощался с этим миром, но каким-то чудом мне удалось победить этот недуг.

К тому времени у меня на острове появилось много знакомых из тайского населения и одна девочка с русским именем Таня. Она мне очень сильно помогла, буквально выкормила меня из ложечки, за что ей огромное спасибо, и мы сейчас поддерживаем дружеские отношения.

А в Кыргызстане у меня началась горная болезнь – на Торугартском перевале я потерял сознание. Позже меня нашли и спасли пастухи, у которых я на несколько дней заночевал в юрте.





- Во время поездки разразилась пандемия коронавируса. Она как-то повлияла на путешествие?

- Во время карантина я долгое время не мог уехать из Бангкока, но позже мне помог арабский шейх, который отдыхал в Тайланде и совершенно случайно узнал про меня. Он мне помог перелететь в Доху, столицу Катара. Но самым тяжелым в поездке было пережить смерть мамы. К несчастью, были закрыты границы, и я никак не смог быть рядом с ней. После ее кончины мне хотелось прекратить своё путешествие. Но я взял себя в руки и решил закончить свою поездку, столько людей в меня вложили свои силы и нервы, я не мог подвести их.

- Сколько вам осталось километров до дома? Вы уже планировали чем будете заниматься после окончания вашего необычного путешествие?

- По моим подсчетам, осталось около 3 тысяч километров. Я планирую вернуться в конце августа, чтобы было ровно два года от начала путешествия, но не буду загадывать, чтобы не сглазить. Я не хочу останавливаться на достигнутом — мне хочется пройти Памирский тракт, вот моя мечта.