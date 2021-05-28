



Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области по подозрению в служебном подлоге с проведением фейкового фестиваля ООО «РАЙ-ГРАСС». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокуратура Волгоградской области Оксана Черединина, процессуальное решение было принято по материалам проверки надзорного органа.

14 декабря прошлого года комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области и компания «РАЙ-ГРАСС» заключили госконтракт на организацию и проведение 16 декабря регионального фестиваля русской культуры. Этой же датой оформлен договор «РАЙ-ГРАСС» с муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство Волгограда» на оказание услуг по организации и проведению этого мероприятия. 24 декабря комитет оплатил контракт в размере 600 тысяч рублей. По факту фестиваль не проводился, а для подтверждения исполнения контракта «РАЙ-ГРАСС» предоставил чиновникам видеокадры с концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ.

В начале апреля этого года прокуратура Волгоградской области инициировала уголовное преследование по факту неправомерного расходования бюджетных средств при оплате фиктивного фестиваля. Результатом стало возбуждение данного уголовного дела. Расследованием занимается следственный отдел Ворошиловского района.

ООО «РАЙ-ГРАСС» известно недобросовестным исполнением муниципальных контрактов на городское благоустройство. В начале весны мэрия расторгла контракт на обустройство улицы Титова, накануне МБУ «Волгоградзеленхоз» запустил процедуру расторжения в связи со срывом сроков реконструкции сквера им. 8 марта.