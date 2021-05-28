Глава Волгограда и его заместители обнародовали свои доходы

Борьба с коррупцией 28.05.2021 17:43
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28.05.2021 17:43
Опубликованы декларации о доходах главы Волгограда и его заместителей за 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102», доход Виталия Лихачева за прошлый год составил около 2,8 миллиона рублей. Глава Волгограда задекларировал земельный участок и дачный дом, а также мотоцикл БМВ. Доход жены главы города составил гораздо большую сумму – более 22 миллионов рублей. Супруга Виталия Лихачева владеет пятью большими земельными участками, квартирой, встроенными помещениями в долевой собственности, а также магазином также в долевой собственности.
Из заместителей главы Волгограда самый большой доход и список имущества задекларировал Сергей Разумный. Так, заместитель главы отчитался об 11,3 миллионах рублей в качестве дохода. У него в собственности есть три земельных участка, дом, две квартиры, гаражный бокс, гараж, машино-место, бассейн, лодочный ангар, два эллинга для хранения катеров, два нежилых помещения. Впрочем, у супруги всего больше – и дохода, и недвижимости. Ее доход составил около 26,7 миллиона рублей. Супруга заместителя владеет пятью земельными участками, домом, квартирой, гаражным боксом, пятью гаражами, бассейном (на двоих с супругом), четырьмя нежилыми помещениями, двумя административными зданиями, строением теплопункта, строением узла связи, двумя складами. Также у нее в собственности трансформатор, водопровод, тепловые сети, канализация, наружные сети освещения и Мерседес Бенц.
Доход первого заместителя главы Волгограда Ирины Пешковой составил за прошлый год 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее земельный участок и дом в долевой собственности. У заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко в декларации указан доход в размере 2,3 миллиона рублей. Из собственности у него только автомобиль Тойота Ланд Крузер Прадо. У супруги есть земельный участок и квартира.
Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник задекларировал доход в 3 миллиона рублей. Он владеет машиной марки Субару и долей в небольшой квартире.
Доход еще одного заместителя главы Волгограда Андрея Ляха составил 2,2 миллиона рублей. Он имеет в собственности земельный участок, жилой дом, подземный гараж и авто Вольво.
Руководитель аппарата главы Волгограда Евгений Алтухов задекларировал 2,4 миллиона рублей. Он имеет в собственности участок, дачный дом и квартиру.
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