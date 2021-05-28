Глава Волгограда и его заместители обнародовали свои доходы





Опубликованы декларации о доходах главы Волгограда и его заместителей за 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102», доход Виталия Лихачева за прошлый год составил около 2,8 миллиона рублей. Глава Волгограда задекларировал земельный участок и дачный дом, а также мотоцикл БМВ. Доход жены главы города составил гораздо большую сумму – более 22 миллионов рублей. Супруга Виталия Лихачева владеет пятью большими земельными участками, квартирой, встроенными помещениями в долевой собственности, а также магазином также в долевой собственности.





Из заместителей главы Волгограда самый большой доход и список имущества задекларировал Сергей Разумный. Так, заместитель главы отчитался об 11,3 миллионах рублей в качестве дохода. У него в собственности есть три земельных участка, дом, две квартиры, гаражный бокс, гараж, машино-место, бассейн, лодочный ангар, два эллинга для хранения катеров, два нежилых помещения. Впрочем, у супруги всего больше – и дохода, и недвижимости. Ее доход составил около 26,7 миллиона рублей. Супруга заместителя владеет пятью земельными участками, домом, квартирой, гаражным боксом, пятью гаражами, бассейном (на двоих с супругом), четырьмя нежилыми помещениями, двумя административными зданиями, строением теплопункта, строением узла связи, двумя складами. Также у нее в собственности трансформатор, водопровод, тепловые сети, канализация, наружные сети освещения и Мерседес Бенц.





Доход первого заместителя главы Волгограда Ирины Пешковой составил за прошлый год 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее земельный участок и дом в долевой собственности. У заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко в декларации указан доход в размере 2,3 миллиона рублей. Из собственности у него только автомобиль Тойота Ланд Крузер Прадо. У супруги есть земельный участок и квартира.

Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник задекларировал доход в 3 миллиона рублей. Он владеет машиной марки Субару и долей в небольшой квартире.

Доход еще одного заместителя главы Волгограда Андрея Ляха составил 2,2 миллиона рублей. Он имеет в собственности земельный участок, жилой дом, подземный гараж и авто Вольво.





Руководитель аппарата главы Волгограда Евгений Алтухов задекларировал 2,4 миллиона рублей. Он имеет в собственности участок, дачный дом и квартиру.