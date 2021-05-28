Назначен новый главный тренер волгоградского «Ротора»

Спорт 28.05.2021 12:36
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28.05.2021 12:36
Сегодня стало известно о назначении нового главного тренера волгоградского "Ротора" - им стал Дмитрий Хохлов, бывший главный тренер "Динамо". Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, в тренерский штаб войдут также Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.
Дмитрий Валерьевич Хохлов — в прошлом советский и российский футболист, заслуженный мастер спорта. Выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «ПСВ» (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания) и московское «Динамо». Провёл 53 матча за сборную России, в которых забил 6 голов. Чемпион России, обладатель суперкубка России и суперкубка Голландии, серебряный призер чемпионата Испании.
По завершении карьеры игрока Дмитрий Хохлов остался в «Динамо». В июне 2012 года назначен главным тренером молодёжного состава. Под его руководством бело-голубые дважды становились чемпионами и завоевывали серебряные медали первенства молодежных команд. Работал в «Кубани» и «Динамо-2». С 2017 по осень 2019 года трудился главным тренером основной команды «Динамо».
Дмитрий Хохлов объяснил, почему принял предложение от клуба. "Мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Поэтому долго не раздумывал", - сказал он.
Напомним, несколько дней назад стало известно об увольнении в полном составе тренерского штаба волгоградского клуба во главе с Юрием Батуренко. Команда не выполнила задачу по сохранению клуба в премьер-лиге и теперь "Ротор" будет выступать в ФНЛ.
Фото: https://news.sportbox.ru
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