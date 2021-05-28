



Тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки обнаружены в автомобиле на территории промышленной торговой базы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Снежана Тихонова, следственные органы проводят проверку по факту страшной находки, трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Тела молодой пары обнаружили вечером 28 мая сотрудники оптовой базы. Они обратили внимание на подозрительный автомобиль, заглянув внутрь которого увидели людей, не подающих признаков жизни, о чем сразу сообщили в правоохранительные органы.

По предварительным данным, машина принадлежала мужчине. Родственники погибших рассказали, что пара уехала за продуктами еще 24 мая, но так и не вернулась. При осмотре машины следователи нашли деньги, банковские карты и документы пары. Устанавливаются причины и все обстоятельства случившегося.