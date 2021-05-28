Директора психоневрологических интернатов Волгоградской области отчитались о доходах





Руководители подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области учреждений обнародовали сведения о доходах и имуществе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, самые большие доходы среди руководителей учреждений – у директоров психоневрологических интернатов. Так, самый высокий доход зафиксирован у директора Волгоградского областного геронтологического центра Андрея Харькова – около 2,4 миллиона рублей за 2020 год. Александр Протасенко, руководитель Жирновского ПНИ, задекларировал доход в размере 2,1 миллиона рублей. Алексей Кузнецов, директор Волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов, задекларировал доход в размере 1,9 миллиона рублей. У Елены Воробьевой, руководителя Бударинского ПНИ, в декларации фигурирует доход в размере 1,6 миллиона рублей.

Доход Сергея Калашникова, который руководит Волжским психоневрологическим интернатом, составил за прошлый год 1,1 миллиона рублей. Директор Суровикинского ПНИ Алексей Савинов задекларировал за прошлый год 1,2 миллиона рублей. Меньше миллиона рублей составляют доходы директора Нижнедобринского психоневрологического интерната, Царевского психоневрологического интерната, Харьковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Нижнечирского психоневрологического интерната, Калачевского ПНИ.

В среднем около миллиона рублей – такой доход многих руководителей центров социальной защиты населения в Волгограде и в районах области. Почти вдвое меньше задекларировали за прошлый год директора районных центров социального обслуживания на дому.

Напомним, в прошлом году средняя зарплата соцработников в Волгоградской области составила 30 тысяч 349 рублей.



